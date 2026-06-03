Leonor hace balance de su formación militar y cierra en Murcia una etapa que define como "esencial": "No soy la misma persona que llegó a Zaragoza"

La princesa Leonor ha puesto este miércoles palabras al final de una de las etapas más relevantes de su formación. A pocas semanas de concluir su paso por la Academia General del Aire de San Javier, la heredera al trono ha reconocido públicamente cuánto ha cambiado desde que inició su preparación militar en 2023.

"Con esta ceremonia, hoy cierro simbólicamente una etapa que ha sido esencial para mí, desde luego les aseguro que no soy la misma persona que llego a Zaragoza a mediados del 2023", afirmó durante un acto institucional celebrado en Murcia.

La intervención se produjo en una jornada de reconocimientos en la que la Princesa de Asturias recibió la Medalla de Oro de la Región de Murcia, la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y el nombramiento como Hija Adoptiva de San Javier, localidad donde ha desarrollado su último año de instrucción militar.

Un cierre cargado de simbolismo

El discurso de Leonor llegó al final de una mañana marcada por los homenajes institucionales. Vestida con el uniforme del Ejército del Aire, la princesa tomó la palabra en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Región de Murcia.

Allí quiso agradecer el trato recibido durante los meses que ha pasado en San Javier y repasó algunas de las experiencias que han marcado su estancia en la comunidad autónoma.

También tuvo palabras de reconocimiento para las Fuerzas Armadas y para la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en la Región de Murcia para combatir un incendio forestal que afecta a varias hectáreas del entorno de la capital murciana.

Guiños a Murcia y al Mar Menor

Durante su intervención, la heredera hizo varias referencias a la tierra que la ha acogido durante este último curso. Recordó algunos de los lugares que ha conocido durante su formación y destacó la singularidad del Mar Menor, al que definió como parte de una "geografía tan única y la naturaleza tan frágil".

La princesa también sorprendió con una referencia cultural a la banda murciana Arde Bogotá, al asegurar que se siente como una "cowboy de la A3 más", evocando uno de los trabajos del grupo cartagenero.

El final de la formación militar

Leonor concluirá oficialmente su paso por la Academia General del Aire el próximo 10 de julio. Durante este curso ha completado un programa específico que ha incluido simuladores de vuelo, pilotaje de aeronaves como la Pilatus PC-21 y el Northrop F-5, además de formación en paracaidismo militar.

Con el cierre de esta etapa, la Princesa de Asturias pondrá fin a su recorrido por las academias de los tres ejércitos. A partir de septiembre iniciará sus estudios universitarios de Ciencias Políticas en Madrid, abriendo una nueva fase en su preparación institucional.

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