Oficial: El Real Madrid presenta su nueva camiseta con un inesperado toque de color rosa

El Real Madrid ya ha desvelado su primera equipación para la temporada 2026-27. En plena campaña electoral, el club blanco ha presentado oficialmente una camiseta que mantiene el blanco tradicional pero incorpora detalles nunca vistos hasta ahora en su diseño.

La principal novedad está en la combinación de colores: destacan los detalles en verde oscuro en el cuello y los puños y las tres míticas franjas de la marca en rosa sobre los hombros.

La publicidad lucirá en verde oscuro y las tres franjas de Adidas aparecerán en color rosa, una apuesta rompedora para la imagen habitual del conjunto madridista.

Dos colores distintos por primera vez

Las franjas, por tanto, incorporan un inesperado toque de color rosa. Además, el cuello y el remate de las mangas también incorporan detalles en verde, convirtiéndose en la primera equipación del Real Madrid que combina dos colores distintos junto al blanco como base principal.

El Real Madrid definió así la nueva equipación: "Se trata de una equipación con un diseño moderno, que integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo de nuestro club, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora. Diseñada para las exigencias del rendimiento de élite, la camiseta posee la última tecnología de adidas para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos".

"Sobre la emblemática base blanca del club, la camiseta combina elementos tradicionales con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño contemporáneo y sofisticado que mantiene la identidad que define al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, construida a través de la precisión, la artesanía y el rendimiento", añade el comunicado de Adidas.

Tejidos ligeros con tecnología 3D

De cara a los aspectos técnicos, la elástica incorpora tejidos ligeros con tecnología 3D y "zonas específicas adaptadas al cuerpo, mejorando el ajuste, la transpirabilidad y la libertad de movimiento".

Asimismo cuenta con la última tecnología CLIMACOOL+, que ayuda a evacuar la humedad, optimizándose igualmente el flujo de aire y el confort con zonas estratégicas de ventilación. En lo que respecta al pantalón y a las medias, ambos cuentan del mismo modo con base blanca y detalles en verde oscuro y rosa.

La presencia de Rüdiger llama la atención

En el vídeo de lanzamiento aparecen varias de las grandes estrellas del equipo, entre ellas Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.

Precisamente la presencia del central alemán ha llamado especialmente la atención, ya que podría interpretarse como una pista sobre su continuidad en el club la próxima temporada, pese a que el Real Madrid todavía no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

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