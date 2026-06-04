Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Líbano-Israel

Líbano e Israel acuerdan un alto el fuego

La presión de Donald Trump sobre Benjamin Netanyahu hace efecto y en las últimas horas se ha conseguido un alto el fuego en Líbano. Este cese de hostilidades era el paso previo para llevar a buen puerto las negociaciones de Estados Unidos con Irán. La Casa Blanca cree que el fin de la guerra podría llegar este fin de semana.

Imagen de archivo de un bombardeo en Líbano

Líbano e Israel acuerdan un alto el fuego | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

La reunión se ha celebrado en Washington. Allí, delegaciones de Israel y Líbano ha acordado un alto fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe. Con Estados Unidos como mediador se ha preparado un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que sean controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista.

El próximo 22 de junio se celebrará una nueva ronda de negociaciones en Washington. Los tres países dieron a conocer el acuerdo a través de un comunicado: "Como resultado de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Israel y Líbano han acordado la implementación de un alto el fuego". Esta tregua, según matiza el texto, "está supeditado al cese total de los disparos de Hezbolá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector sur del Litani".

En el comunicado también se señala que "todos los países han reafirmado que el futuro de la relación entre Israel y Líbano debe ser decidido por los dos gobiernos soberanos" y se rechaza "cualquier intento, por parte de cualquier actor estatal o no estatal, de tomar como rehén el futuro de Líbano".

Israel condiciona su "seguridad" y el respeto de su "integridad territorial" al "desarme de Hezbolá" y "el desmantelamiento de su infraestructura en todo Líbano". Además, tras conocerse el acuerdo el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter avisa de que "si Hezbolá cree que este resultado le otorga impunidad, se equivoca", y advierte de que de este alto el fuego "depende totalmente" del "cese total de los ataques contra Israel y del desmantelamiento completo de Hezbolá y su infraestructura terrorista".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Suecia se prepara para enviar a la cárcel a menores a partir de 13 años

valla de una cárcel en Suecia

Publicidad

Mundo

El guante de Michael Jackson.

Subastan por 113.737 euros un guante que Michael Jackson llevó en 1988

Imagen de archivo de un bombardeo en Líbano

Líbano e Israel acuerdan un alto el fuego

Imagen de las manifestaciones por la muerte del joven Henry Nowak

La muerte de un joven a manos de un hombre sij desata una oleada de protestas en Reino Unido

Irán bombardea el aeropuerto de Kuwait
Guerra Irán

EEUU e Irán protagonizan los ataques más intensos desde el alto el fuego

valla de una cárcel en Suecia
Delincuencia

Suecia se prepara para enviar a la cárcel a menores a partir de 13 años

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía italiana
Italia

Matan a cuatro jornaleros al quemarlos vivos dentro de un coche

Las autoridades han detenido a dos personas de origen pakistaní acusados de ser los responsables del crimen.

Una familia de osos se cuela en un garaje en México.
Impactantes imágenes

Un oso violento siembra el pánico en Fukushima y ataca a 4 personas

Cuatro personas han resultado heridas tras el ataque de un oso violento en Fukushima. El animal sembró el pánico entre los empleados de una fábrica.

Imagen de los 'montajes' de Putin

Vendedora de helados, soldado o feligresa: ¿Quién es la misteriosa mujer que se cuela en las apariciones públicas de Putin?

Imagen de la obra 'Comedian' de Maurizio Cattelan

Roban el plátano de los seis millones de dólares en una exposición de Pompidou-Metz

Una alumna usando una tablet en clase

Estonia reparte licencias gratuitas de ChatGPT a miles de estudiantes de secundaria

Publicidad