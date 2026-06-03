Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Real Madrid "sea siempre de sus socios"

Una posible venta del Real Madrid ha centrado los últimos días de la campaña de las elecciones al Real Madrid, comicios a los que concurren Florentino Pérez, actual presidente, y Enrique Riquelme, el primer rival que tiene el que ha sido máximo dirigente del club blanco durante los últimos 20 años.

El empresario alicantino ha llegado a asegurar que estas iban a ser las últimas elecciones al club ante de una supuesta venta del mismo, a lo que este mismo miércoles ha respondido Florentino Pérez con un vídeo en el que se compromete ante notario a respetar la actual propiedad del club, ahora mismo pertenecientes a los socios.

"Buenas tardes, he manifestado hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios. Seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea, asimismo, siempre de sus socios", indica Florentino Pérez en un vídeo institucional de 23 segundos lanzado desde las redes sociales de su candidatura.

"El Presidente del Real Madrid ha manifestado en el día de hoy, ante notario y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol se compromete a que el Club sea siempre de sus socios y que seguirá trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios", señala el texto que acompaña al vídeo.

Las elecciones al Real Madrid, las primeras desde 2006, se celebrarán este domingo 7 de junio y hay dos candidatos que optan a la presidencia del club blanco: Florentino Pérez y Enrique Riquelme. En los últimos comicios con más de un candidato, hace ya 20 años, Ramón Calderón se alzó con la victoria y presidió el club blanco hasta 2009, cuando volvió al cargo en su segunda etapa Florentino Pérez.