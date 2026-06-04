Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Elecciones

Mourinho explica al Benfica que el vídeo de la candidatura de Florentino Pérez es IA, según 'Record'

En Portugal aseguran que el técnico portugués ahora en el Benfica no grabó el vídeo, sino que se creó utilizando inteligencia artificial.

José Mourinho, en el banquillo del Benfica

Florentino Pérez anuncia los fichajes de Mourinho y Konaté si es reelegido presidente del Real Madrid | Getty

Publicidad

La campaña electoral del Real Madrid sigue caldeándose y sumando capítulos en su recta final. Según publica este jueves el diario portugués Record, José Mourinho se puso en contacto con el Benfica para asegurar que no había grabado ningún vídeo vestido con la camiseta del Real Madrid y que las imágenes difundidas por la candidatura de Florentino Pérez habían sido creadas mediante inteligencia artificial.

La polémica surge después de que el actual presidente del club blanco contraprogramara la visita de Enrique Riquelme en El Hormiguero con un vídeo en el que aparecía Mourinho luciendo una camiseta madridista y pronunciando una única palabra: "Sí".

"Como también supimos, Mourinho se puso en contacto con el Benfica tras la aparición de ese vídeo, asegurándoles que él no lo había grabado y que se había creado utilizando inteligencia artificial", cuenta el medio luso.

15 millones de euros de cláusula

Según la información de Record, el Benfica ya habría recibido una notificación por escrito del Real Madrid comunicando su intención de abonar los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de salida del técnico portugués. El pago, siempre según el citado medio, se efectuaría la próxima semana.

La candidatura de Florentino Pérez utilizó el vídeo para anunciar el regreso del entrenador portugués al Santiago Bernabéu en caso de ganar las elecciones del próximo domingo.

"MOUcha historia por hacer. Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...", publicó la candidatura del actual presidente en redes sociales antes de mostrar la imagen de Mourinho.

El portugués ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y su nombre llevaba semanas vinculado a un posible regreso, especialmente por su perfil competitivo y por su capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas.

Riquelme respondió en El Hormiguero

El anuncio coincidió con la entrevista de Enrique Riquelme en El Hormiguero, donde el empresario alicantino anunció el fichaje de Erling Haaland y evitó entrar en una confrontación directa con Mourinho.

"Si me das un par de días más, estábamos terminando y va a ser súper ilusionante para el Real Madrid. Es, probablemente, exactamente lo que el madridismo y los socios quieren para el Real Madrid", señaló sobre su propio candidato al banquillo.

Riquelme también destacó el papel que tendrían Raúl González y Fernando Hierro dentro de su estructura deportiva.

Konaté, el otro anuncio de Florentino

La noche dejó además otro nombre propio. En una entrevista concedida al diario AS, Florentino Pérez aseguró que Ibrahima Konaté jugará en el Real Madrid si continúa al frente del club.

"Para la próxima temporada vamos a reforzar al equipo con grandes jugadores en todas las líneas. Le puedo asegurar ya que si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo como es Konaté jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Y no será el único de los grandes defensas que van a llegar", afirmó el mandatario blanco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nuevo récord Guinness de Toni Bou: ¡53 bidones saltados con una sola rueda!

Toni Bou celebra su récord Guinness en la rotonda de Piera

Publicidad

Deportes

José Mourinho, en el banquillo del Benfica

Mourinho explica al Benfica que el vídeo de la candidatura de Florentino Pérez es IA, según 'Record'

Erling Haaland con el Manchester City

El padre de Haaland desmiente a Riquelme y el City amenaza con acciones legales: "Es falso"

Enrique Riquelme posando con una camiseta del Real Madrid de Haaland

Enrique Riquelme anuncia el fichaje de Haaland si es elegido presidente del Real Madrid

Mourinho ficha por el Real Madrid
Real Madrid

Florentino Pérez anuncia los fichajes de Mourinho y Konaté si es reelegido presidente del Real Madrid

Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Real Madrid "sea siempre de sus socios"
Real Madrid

Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Real Madrid "sea siempre de sus socios"

Fotografía de la camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial de 1958
Fútbol

A subasta la camiseta que llevó Pelé en la final del Mundial de 1958

La casa de subastas Sotheby's subastará en julio esta icónica prenda que se estima puede superar los seis millones de dólares.

Imagen de archivo de un campo de fútbol.
Fútbol

Un club de fútbol base de Valencia investiga si se contrató una stripper en una fiesta con menores

El CB Bonrepòs i Mirambell abre una investigación interna para averiguar si en la celebración de uno de sus equipos juveniles en una instalación municipal se llevó a cabo un espectáculo erótico.

Carlos Alcaraz, en las instalaciones de la Caja Mágica (Madrid)

David Ferrer y la lesión de Alcaraz: "Obviamente hablo con él y la recuperación va..."

Toni Bou celebra su récord Guinness en la rotonda de Piera

Nuevo récord Guinness de Toni Bou: ¡53 bidones saltados con una sola rueda!

Así es el duatlón definitivo, senderismo y vuelo en el X-Alps Challenger

El futuro del parapente extremo empieza en el X-Alps Challenger

Publicidad