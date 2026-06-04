Mourinho explica al Benfica que el vídeo de la candidatura de Florentino Pérez es IA, según 'Record'

La campaña electoral del Real Madrid sigue caldeándose y sumando capítulos en su recta final. Según publica este jueves el diario portugués Record, José Mourinho se puso en contacto con el Benfica para asegurar que no había grabado ningún vídeo vestido con la camiseta del Real Madrid y que las imágenes difundidas por la candidatura de Florentino Pérez habían sido creadas mediante inteligencia artificial.

La polémica surge después de que el actual presidente del club blanco contraprogramara la visita de Enrique Riquelme en El Hormiguero con un vídeo en el que aparecía Mourinho luciendo una camiseta madridista y pronunciando una única palabra: "Sí".

"Como también supimos, Mourinho se puso en contacto con el Benfica tras la aparición de ese vídeo, asegurándoles que él no lo había grabado y que se había creado utilizando inteligencia artificial", cuenta el medio luso.

15 millones de euros de cláusula

Según la información de Record, el Benfica ya habría recibido una notificación por escrito del Real Madrid comunicando su intención de abonar los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de salida del técnico portugués. El pago, siempre según el citado medio, se efectuaría la próxima semana.

La candidatura de Florentino Pérez utilizó el vídeo para anunciar el regreso del entrenador portugués al Santiago Bernabéu en caso de ganar las elecciones del próximo domingo.

"MOUcha historia por hacer. Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...", publicó la candidatura del actual presidente en redes sociales antes de mostrar la imagen de Mourinho.

El portugués ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y su nombre llevaba semanas vinculado a un posible regreso, especialmente por su perfil competitivo y por su capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas.

Riquelme respondió en El Hormiguero

El anuncio coincidió con la entrevista de Enrique Riquelme en El Hormiguero, donde el empresario alicantino anunció el fichaje de Erling Haaland y evitó entrar en una confrontación directa con Mourinho.

"Si me das un par de días más, estábamos terminando y va a ser súper ilusionante para el Real Madrid. Es, probablemente, exactamente lo que el madridismo y los socios quieren para el Real Madrid", señaló sobre su propio candidato al banquillo.

Riquelme también destacó el papel que tendrían Raúl González y Fernando Hierro dentro de su estructura deportiva.

Konaté, el otro anuncio de Florentino

La noche dejó además otro nombre propio. En una entrevista concedida al diario AS, Florentino Pérez aseguró que Ibrahima Konaté jugará en el Real Madrid si continúa al frente del club.

"Para la próxima temporada vamos a reforzar al equipo con grandes jugadores en todas las líneas. Le puedo asegurar ya que si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo como es Konaté jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Y no será el único de los grandes defensas que van a llegar", afirmó el mandatario blanco.

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