Toni Nadal, tras Montecarlo: "Fue un mal resultado para Alcaraz porque es lo más parecido a Roland Garros"

Si hay una voz autorizada que siempre debe ser escuchada en el mundo del tenis esa es la de Toni Nadal. El que fuera entrenador de Rafa Nadal y encargado de cimentar al campeón de 22 grand slam conoce de primera mano todos los entresijos y claves de la élite del deporte de la raqueta y ha ofrecido su opinión sobre lo ocurrido en la final del Masters de Montecarlo, donde Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz (7-6 y 6-3) para logar su primera título en el Principado y recuperar el número 1 de la ATP.

"Fue un mal resultado para Carlos porque el torneo de Montecarlo es el que se parece más de los masters 1.000 previos a Roland Garros, el más parecido en las condiciones a los que se van a encontrar en París", analizó Toni Nadal en los micrófonos de Radioestadio noche, en Onda Cero.

"Sinner lleva cuatro Masters 1.000 ganados de forma consecutiva y eso es una mala noticia. Yo creía que Alcaraz era el favorito pero viesto el partido y cómo transcurrió ayer, creo que Carlos me pareció que podía haber levantado un poco más la pelota y creo que jugó al ritmo que le favorecía a Sinner y por eso se llevó el torneo. Evidentemente la distancia entre ambos es muy pequeña, a veces a favor de Alcaraz, a veces en favor del italiano", añade Toni Nadal en la conversación con Edu Pidal y Rocío Martínez.

El que fuera entrenador de Rafa Nadal también ha asegurado que las comentadas conversaciones de Carlos Alcaraz con Samu López y su box durante la final ante Sinner son fruto de la desesperación y los nervios.

"Esas conversaciones de Alcaraz con su banquillo son fruto un poco de la desesperación, un poco fruto del nerviosismo del momento. Creo que Alcaraz metió más primeros que Sinner. Bueno, solo eso. Un momento de nervios, que no controlas muy bien lo que vas diciendo", explica Toni Nadal.

"Creo que Carlos metió un 58% de primeros e hizo más aces que Sinner, aunque también más dobles faltas. Fue más regular Sinner en todos los momentos, tuvo más break points y es sintomático que un momento crucial del primer set Carlos cometa una doble falta. No es normal en un jugador de su nivel... Le pasa a todo el mundo pero creo que Sinner está controlando un poco mejor la emoción", opina Toni Nadal.

"Este resultado le puede crear ciertas dudas a Alcaraz"

El entrenador español sostiene que la final de Montecarlo era importante para Carlos Alcaraz porque le podía servir para demostrar a Sinner que todavía seguía siendo el mejor jugador sobre polvo de ladrillo.

"Yo particularmente decía que era importante para Carlos ganar este torneo porque marca una cierta distancia con Sinner en pista de tierra, después de la derrota de Sinner el año pasado en Roland Garros. Le sigue demostrando que él sigue siendo el mejor en tierra. Ahora, este resultado, después de los muy buenos resultados que ha tenido Sinner, creo que le puede crear ciertas dudas a Alcaraz. Le da un extra de moral a Sinner. Al final, ni el uno ni el otro van a ganar Roland Garros si no juegan al 100%", apunta Toni Nadal.

"Sinner ya sabe que le puede derrotar en pista de tierra y Alcaraz sabe que si juega muy bien se puede sentir un poco mejor. Pero las distancias en esta superficie se han vuelto a recortar", analiza Toni Nadal.

"Jodár puede ser un problema para cualquier jugador que se enfrente con él"

Por último, Toni Nadal elogió la progresión de Rafa Jódar y su victoria ante Jaume Munar (6-1, 6-2) este lunes en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

"Jodár es que creo que le pega más fuerte que Alcaraz"

"Cada vez que veo a Jódar le veo mejor, cada vez es mejor. Es verdad que Munar venía de una lesión y no podía jugar al 1005, pero Jodár es que creo que le pega más fuerte que Alcaraz. Tiene un drive que es demoledor. Es muy valiente, ataca todo el tiempo y creo que lo vamos a ver muy pronto arriba del todo", señala Toni Nadal sobre el tenista madrileño.

"Todavía no le veo para luchar con Alcaraz y Sinner, tiene que mejorar un poco el desplazamiento sobre todo en la parte del revés. Es un jugador que a la más mínima te enchfua una castaña que va a mil por hora. Hacía winners por todos lados. Buen saque, el drive, el resto muy determinante, muy buena actividad de piernas. Puede ser un problema para cualquier jugador que se enfrente con él", concluye Toni Nadal.

Escucha al completo la entrevista con Toni Nadal en Radioestadio noche