Sánchez evita hablar del sumario del caso Leire y mantiene que presentará los presupuestos de 2027

Pedro Sánchez ha optado por mantener el rumbo. Mientras continúan las críticas de la oposición y crecen las controversias que afectan al entorno del Ejecutivo y del PSOE, el presidente del Gobierno ha evitado pronunciarse sobre esos asuntos durante un acto celebrado este lunes en Barcelona junto a representantes empresariales.

Lejos de alimentar el debate político del momento, Sánchez ha aprovechado su intervención para enviar un mensaje de continuidad. El jefe del Ejecutivo ha descartado de facto cualquier escenario de adelanto electoral y ha anunciado que el Gobierno comenzará esta misma semana los trámites para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2027.

La declaración supone un nuevo gesto de resistencia política por parte de Moncloa, que sigue defendiendo la viabilidad de la legislatura pese a las dificultades parlamentarias y al desgaste de los últimos meses.

Un mensaje dirigido a los socios

El anuncio llega en un momento en el que el Ejecutivo necesita reforzar los apoyos que sostienen la mayoría de investidura. En esa línea, Sánchez lanzó también un mensaje a los grupos independentistas y nacionalistas que han respaldado al Gobierno durante la legislatura.

El presidente garantizó el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con sus socios y avanzó que las futuras cuentas públicas incorporarán medidas vinculadas a una financiación autonómica que calificó como más justa.

La referencia no pasó desapercibida después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realizara en las últimas horas varios movimientos dirigidos a ampliar su interlocución parlamentaria.

Presupuestos para la recta final de la legislatura

La principal novedad de la jornada fue el anuncio de unas nuevas cuentas públicas para 2027, una posibilidad que hasta ahora no figuraba entre las prioridades inmediatas del Gobierno.

"El gobierno va a iniciar los trámites para presentar, y por aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado en el año 2027. Unos presupuestos insisto, más ambiciosos aún más sociales y aún más responsable desde el punto de vista fiscal", afirmó Sánchez.

Con esta declaración, el presidente trata de reforzar la idea de que la legislatura seguirá su curso hasta el final y de que el Ejecutivo mantiene capacidad para impulsar iniciativas políticas y económicas.

Mientras tanto, en Moncloa continúan convencidos de que una eventual moción de censura carece de apoyos suficientes para prosperar.

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