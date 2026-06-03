Vicente Vallés: "El sumario del caso Leire dibuja un panorama inquietante y amenazador para el PSOE"

De un tiempo a esta parte, todo lo que va mal tiende a empeorar. A cada noticia preocupante sobre las cloacas del PSOE, le sigue otra aún más alarmante, porque aporta nuevos datos y más contundentes...

El sumario del caso Leire dibuja un panorama inquietante y amenazador para el PSOE y para el presidente del Gobierno.

A lo largo de cientos de páginas aparecen episodios que, de confirmarse, tendrían una enorme gravedad judicial y política. Entre ellos, la afirmación de Leire Díez de que Pedro Sánchez conocía sus actuaciones; la supuesta utilización de fondos vinculados a una campaña electoral para obtener grabaciones de Villarejo; o el hallazgo de dinero en efectivo en el domicilio del exdirigente socialista Gaspar Zarrías. O también reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General del Estado.

Pero hay más. La investigación recoge supuestas presiones del máximo mando operativo de la Guardia Civil para que los agentes de la UCO se pusieran de perfil, es textual, al investigar a personas cercanas al poder socialista.

Todas estas sospechas, acompañadas de documentos, deberán ser contrastadas judicialmente, como es obligado en un estado de derecho. Pero vuelven a situar al PSOE y a su líder, el presidente del Gobierno, en una posición comprometida: la de verse obligados a explicar una sucesión de episodios, poco edificantes, ante los que, por el contrario, han decidido atrincherarse.

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