Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Opinión

Vicente Vallés: "El sumario del caso Leire dibuja un panorama inquietante y amenazador para el PSOE"

Todas estas sospechas, que deberán ser contrastadas judicialmente, vuelven a situar al PSOE y a su líder en una posición muy comprometida.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "El sumario del caso Leire dibuja un panorama inquietante y amenazador para el PSOE" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Vicente Vallés
Publicado:

De un tiempo a esta parte, todo lo que va mal tiende a empeorar. A cada noticia preocupante sobre las cloacas del PSOE, le sigue otra aún más alarmante, porque aporta nuevos datos y más contundentes...

El sumario del caso Leire dibuja un panorama inquietante y amenazador para el PSOE y para el presidente del Gobierno.

A lo largo de cientos de páginas aparecen episodios que, de confirmarse, tendrían una enorme gravedad judicial y política. Entre ellos, la afirmación de Leire Díez de que Pedro Sánchez conocía sus actuaciones; la supuesta utilización de fondos vinculados a una campaña electoral para obtener grabaciones de Villarejo; o el hallazgo de dinero en efectivo en el domicilio del exdirigente socialista Gaspar Zarrías. O también reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General del Estado.

Pero hay más. La investigación recoge supuestas presiones del máximo mando operativo de la Guardia Civil para que los agentes de la UCO se pusieran de perfil, es textual, al investigar a personas cercanas al poder socialista.

Todas estas sospechas, acompañadas de documentos, deberán ser contrastadas judicialmente, como es obligado en un estado de derecho. Pero vuelven a situar al PSOE y a su líder, el presidente del Gobierno, en una posición comprometida: la de verse obligados a explicar una sucesión de episodios, poco edificantes, ante los que, por el contrario, han decidido atrincherarse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Leonor hace balance de su formación militar y cierra en Murcia una etapa que define como "esencial": "No soy la misma persona que llegó a Zaragoza"

Princesa Leonor

Publicidad

España

Efemérides

Francia autoriza la entrega de Josu Ternera a España para ser juzgado por su papel como dirigente de ETA

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "El sumario del caso Leire dibuja un panorama inquietante y amenazador para el PSOE"

Imagen de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada al tribunal de la Audiencia de Badajoz

El exjefe de la UCO asegura que recibió presiones para "ponerse de perfil" en la investigación sobre David Sánchez

Princesa Leonor
Leonor

Leonor hace balance de su formación militar y cierra en Murcia una etapa que define como "esencial": "No soy la misma persona que llegó a Zaragoza"

Santos Cerdán, Pedro Sánchez y Leire Díez
Investigación PSOE

La UCO concluye que Santos Cerdán y Leire Díez dirigían la trama para "proteger los intereses del presidente del Gobierno"

Pedro Sánchez
Presupuestos

Sánchez evita hablar del sumario del caso Leire y mantiene que presentará los presupuestos de 2027

El presidente evita referirse a las polémicas que rodean al Gobierno y traslada su intención de aprobar unas nuevas cuentas para la recta final de la legislatura.

Imagen de la empresaria Carmen Pano
UCO

Carmen Pano aseguró a la UCO que "gente del PSOE" le ofreció dinero para "salvar el culo a Ábalos y Koldo"

La empresaria testificó ante los agentes que la abogada de Koldo García, y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer que "había gente interesada en hablar" con ellos.

Page en el desayuno informativo de Europa Press

Page, sobre el futuro del PSOE después de Pedro Sánchez: "Yo creo que será mejor"

Antena3 Noticias

Almeida acusa al PSOE de proteger a "corruptos": "En España te avergüenzas de la corrupción y del Gobierno que tenemos"

Alfonso Fernández Mañueco

El PP y Vox alcanzan un acuerdo de gobierno en Castilla y León

Publicidad