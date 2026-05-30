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Rafa Jódar sale al paso tras la polémica con la recogepelotas: "No la toco en ningún momento, nunca haría eso..."

El madrileño fue criticado por algunos que piensan que empujó a una recogepelotas cuando iba camino de vestuarios.

Rafa Jódar en su partido ante Michelsen en Roland Garros

Rafa Jódar en su partido ante Michelsen en Roland GarrosReuters

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Rafa Jódar ha tenido que salir al paso para defenderse de aquellos que le han acusado de empujar a una recogepelotas en su partido de tercera ronda de Roland Garros ante el estadounidense Michelsen., encuentro que ganó en cinco sets (7-6, 6-7, 4-6, 7-3 y 6-3).

¿Empujón o tropiezo de la recogepelotas?

En cuanto al 'incidente', ocurrió después de que finalizara el set y el español se dirigiera a vestuarios, momento en el que el tiro de cámara hace creer a muchos que Jódar empuja a una recogepelotas que, en realidad, había tropezado con la lona. No obstante, desde algunos ángulos puede interpretarse que es el madrileño el que le da un toque para desestabilizarla, algo que realmente no ocurre en ningún momento.

Por supuesto, un periodista le preguntó por lo sucedido: "Cuando acaba el set yo me voy al baño y justo mi padre me quería dar una cosa que es básicamente mi rutina que tomo durante el partido... Justo cuando me lo va a dar, yo le digo que después del 'toilet break' y del descanso de los 5 minutos que tengo. La chica está en el medio y se intenta apartar, se va para atrás y se da con la lona que tapa las pistas", explicó Rafa.

"Nunca haría eso, sé que sufren por estar ahí con tanto calor"

El ahora número 29 del mundo se refirió al vídeo y quiso refrendar que nunca haría eso a un recogepelotas: "No he visto el vídeo. Cada uno va a decir lo que quiera. Yo solo digo mi versión que es lo que he vivido. Yo nunca haría nada a un recogepelotas. Sé lo que sufren ahí porque hace mucho calor y aprecio todo lo que hacen por nosotros que al final nos quitan mucho esfuerzo y sé que para ellos es especial estar en la pista, entonces nunca haría eso", sentenció.

Jódar, de 19 años, sigue dando pasos agigantados en 2026 y se ha metido por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam, donde se medirá a su compatriota Pablo Carreño por un puesto en los cuartos.

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