David Ferrer y la lesión de Alcaraz: "Obviamente hablo con él y la recuperación va..."

Mientras la competición avanza en Roland Garros, segundo grand slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha comenzado ya a entrenar, solo con su mano izquierda, en Murcia. El campeón de siete grand slam, fuera de las canchas desde mediados de abril por una lesión en su muñeca derecha, sigue recuperándose para tratar de regresar al circuito y después de haber tenido que renunciar a jugar dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y torneos como el Mutua Madrid Open, el masters de Roma o Queen's.

Nada se sabe sobre la fecha exacta en la que el jugador de El Palmar regresará a la competición, pero algunos expertos y analistas apuntan a la gira de cemento de Estados Unidos, a finales de verano y con el US Open, torneo donde Alcaraz es el actual campeón, como cita clave. David Ferrer fue preguntado a este respecto por los compañeros de RNE y, tras reconocer que ha hablado con Alcaraz, señaló que la recuperación "va bien".

"Ojalá (pueda estar en la gira de cemento de USA). No lo sé. A ver, obviamente hablo con él. La recuperación va bien, pero los plazos hay que cumplirlos y poco a poco. Lo importante es que él se recupera bien y que cuando vaya a jugar o debutar en competición que esté con todas las garantías para que no se haga daño", explicó el capitán español de Copa Davis a RNE.

"Él, al fin y al cabo, es tan competitivo que tiene mucha ilusión por volver a la competición. Conociendo a Carlos, sé que tiene ganas de volver", indicó David Ferrer.

En la misma línea se expresó el extenista alicantino a preguntas de la Agencia EFE, señalando que la recuperación "va bien. Su evolución va bien".

"No, nunca he tenido ese tipo de lesión. Estoy en contacto con él. Justamente esta mañana he podido hablar con él y va bien", admitía David Ferrer este martes.

En declaraciones a la RFET tras la presentación de la equipación de la Selección Española Generali de Tenis, el propio Ferrer indicaba que la recuperación de Carlos Alcaraz "va bien" y que "lo importante" es que llegue con "las mejores garantías a la competición".

"Es un jugador que tiene capacidad de superar obstáculos y volver a estar arriba. Las lesiones son algo lógico en un momento de tu carrera. Juegan muchísimos partidos y esto es un aprendizaje por parte de Carlos, así como una evolución en su vida profesional y también personal", apuntaba David Ferrer.