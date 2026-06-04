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Bruselas pone en la diana a bares, restaurantes y hoteles al proponer a España que suba el IVA del 10% al 21% en hostelería

La medida que propone Bruselas no convence a nadie. Se busca subir el IVA del 10% al 21% en hoteles y hostelería. Los profesionales avisan, si sube todo también subirá el precio de todo.

La hostelería teme nuevas restricciones

Tirón de orejas de Bruselas a España al proponerle que suba el IVA del 10% al 21% en hoteles y hostelería | EFE

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Ángel Pinto
Publicado:

Bruselas señala a uno de los sectores clave en nuestro país, la hostelería, para Bruselas no subir el IVA en este campo al 21% supone para España la pérdida de 7.000 millones de euros. El anuncio no ha tardado en tener la réplica de los afectados. La hostelería avisa de que la subida que pide el ejecutivo comunitario sería "catastrófica" y destruiría empleo. El incremento de este impuesto, fijado ahora en el 10%, ya fue aplicada con la crisis de 2012 en Portugal e Irlanda, con efectos tan lesivos que tuvo que ser revertida.

Respecto a los tipos reducidos y superreducidos del IVA, Bruselas pone en la diana a hoteles y restauración. "Entre las categorías donde se aplican tipos reducidos de IVA, destacan los restaurantes y los servicios de alojamiento por su elevado impacto presupuestario en medio de un efecto redistributivo muy limitado". Estos dos sectores están gravados en nuestro país al 10% por lo que Bruselas alienta a España a revisar el IVA reducido a hoteles y restaurantes.

La Comisión Europea recomienda a España que limite el uso del IVA reducido y señala especialmente a los hoteles y restaurantes, ya que, a su juicio, estos tipos preferenciales tienen un "efecto redistributivo muy limitado" en la sociedad a pesar de su alto coste para el Estado. Es decir, que benefician más a las rentas más altas que a las bajas porque son las que más lo consumen, señalan fuentes comunitarias. Mientras, el impacto de este impuesto que se deja de recaudar es enorme: el IVA del 10% para hostelería está costando a España un 0,4% del PIB, o el equivalente a casi 7.000 millones de euros cada año.

Además, indica la Comisión que los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y medioambientales continúan situándose por debajo de la media comunitaria tanto en porcentaje del PIB como del total de la recaudación, mientras que el peso de la tributación sobre el trabajo ha aumentado durante la última década.

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