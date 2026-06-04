Los audios del sumario del caso Leire Díez en el que la fontanera del PSOE asegura: "Yo estoy aquí para limpiar"

Continúa el terremoto político provocado por la publicación del sumario del 'caso Leire'. Tras los informes conocidos este miércoles ahora se publican los audios incluidos en el sumario. Se pone así voz al 'modus operandi' de la presunta trama que hasta el momento solo habíamos leído.

Leire Díez con Francisco Martínez

En estas grabaciones Leire Díez transmite de forma clara cuál es su papel: "Yo estoy aquí para limpiar". Así se lo habría dicho a Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior durante la operación Kitchen, e insiste: "Obviamente la intención de todo esto es limpiar". Leire al comienzo de la conversación le explica: "Mira Paco, por circunstancias de la vida a mí me ponen al frente de ver qué está pasando con todo esto de Villarejo, de casos de policía patriótica... claro yo me pongo a mirar.." Es entonces cuando 'Paco' la interrumpe para pedirle que le explique eso de que "la ponen al frente" y ella dice: "Me ponen en el PSOE". Su interlocutor le dice: "Claro, porque tú no estás en el Gobierno" y ella dice: "No, sí todo, no, yo estoy aquí".

El tono de Leire con 'Paco' es amistoso, ella le dice que "de todo esto que he escuchado no me cabe ninguna duda de que nada de esto partía de ti" y le asegura que lo que "no puedo soportar es que este Villarejo quede de héroe ni de nada ni de nadie". Por eso insiste en preguntarle: "¿En qué nos puedes ayudar a desenmarañar todo esto? ¿Cómo podemos desentrañar todo esto?". Después le dice "Fíjate qué trama se ha montado, esto es horroroso" en referencia a la "policía patriótica" y añade: "Hubo un señor que le dio las fichas policiales a la gente de Podemos a un ciudadano venezolano para que investigara en Venezuela a ver si tenían algo y si no tenían algo que tuvieran. Esta era la policía, Paco". Entonces él pregunta: "¿A qué ciudadano? ¿Villalobos?" y ella contesta: "Efectivamente".

Reunión de Leire, Pérez Dolset, Yepes y Teijelo

Otro de los audios conocidos se contextualizan en una reunión que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2024 y en la que participan Leire Díez, Javier Dolset, Jacobo Teijelo y Juan Yepes.

Antes de continuar con las grabaciones vamos a hacer un pequeño resumen de quién es quién de los incluidos en dicho encuentro.

Leire Díez: La UCO la señala junto con Santos Cerdán como los cabecillas de la presunta trama de las cloacas del PSOE

Javier Pérez Dolset: Aparece como uno de los principales interlocutores de Leire Díez en las reuniones y conversaciones investigadas. Rechaza cualquier actuación ilegal

Jacobo Teijelo: Forma actualmente parte del equipo jurídico que defiende a Santos Cerdán en el denominado caso Koldo

Juan Yepes: Juan Sánchez Yepes, antiguo integrante del grupo antiblanqueo de la Guardia Civil entre 2008 y 2022, también figura entre los investigados. Los investigadores sospechan que pudo facilitar información reservada a empresarios vinculados a distintas causas judiciales

La conversación pasa entonces a centrarse en una información que Teijelo comunica a Dolset. "Me dicen que has mandado a alguien a enseñarle el vídeo, diciendo que o se abstiene"

Dolset interviene preguntando: "¿Quién yo?, ¿Qué he mandado un vídeo a quién?" y Teijelo explica: "que ha ido alguien en nombre tuyo a decirle a Grinda que recoja velas, pues acabar dárselo a los Joaquines porque eso es jodido. Y que tú te has aliado con Gonzalo". Dolset pregunta: "¿Qué Gonzalo?" y Teijelo contesta: "Boye" y añade: "Y con Nervis Villalobos".

Más adelante Dolset añade: "Yo te digo cuál es la situación real de Grinda, Grinda efectivamente se queja y así lo manifiesta, de que yo he sido la persona que le ha proporcionado todos "sus temas de pedofilia" a Pedro Sánchez y al Gobierno".

En el informe de la UCO se asegura que al menos mantuvo tres encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González. Ahora en los audios se escucha a Leire Díez que le dice a Juan Yepes que su "siguiente conversación" sería con González a la que considera alguien de "su confianza".