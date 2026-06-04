Ferrero: "Alcaraz no se hubiese comprado un yate de 10 millones de euros conmigo; yo educo así a mis hijos"

Juan Carlos Ferrero sigue hablando de Carlos Alcaraz con el orgullo de quien participó en la construcción de una estrella mundial. El exnúmero 1 del mundo repasó en una entrevista concedida al Corriere della Sera su relación con el murciano, la rivalidad con Jannik Sinner y el futuro del tenis masculino, dejando varias reflexiones que ayudan a entender cómo se forjó el actual campeón español.

"París 2026 marca un punto de inflexión para los perseguidores, que han entendido que Sinner no es invencible"

El técnico valenciano analizó primero una edición de Roland Garros marcada por las ausencias y las sorpresas. Sin Alcaraz por lesión y con la temprana eliminación de Sinner, Ferrero cree que el torneo ha abierto una ventana inesperada para muchos jugadores.

"Están ocurriendo cosas extrañas. No está Alcaraz, que sobre tierra habría sido el favorito, y Sinner cayó muy pronto. Para todos los demás ha sido un despertar: han abierto los ojos y han pensado que esta es la oportunidad de su vida".

En su opinión, el torneo deja además una enseñanza importante para el resto del circuito: "París 2026 marca un punto de inflexión para los perseguidores, que han entendido que Sinner no es invencible".

Cómo preparó a Alcaraz para derrotar a Sinner

Ferrero reveló hasta qué punto la evolución de Alcaraz estuvo condicionada por la presencia del italiano en el circuito: "Es una situación que conozco bien: durante años entrené a Carlos con el objetivo de derrotar a Jannik. Es decir, las mejoras estaban calibradas específicamente para Sinner".

El extenista también analizó la eliminación del italiano en París y apuntó al desgaste físico como una de las claves: "Se puso 5-1 en el tercer set contra Cerúndolo golpeando la pelota de maravilla, con una superioridad total. Después llegó el derrumbe".

A partir de ahí apareció inevitablemente la comparación con Alcaraz, especialmente en la gestión del sufrimiento físico: "A diferencia de Carlos, que nació en Murcia, en el sur de España. Aquí, en Villena, muchas veces lo dejaba más tiempo en pista durante los días abrasadores precisamente para acostumbrarlo al sufrimiento de esas temperaturas".

Y resumió una de las grandes virtudes competitivas del murciano con una frase contundente: "Carlos nunca se rinde, ni siquiera cuando parece muerto".

"Lo vi alcanzar niveles que no creía posibles"

Ferrero confesó que una de las cosas que más echa de menos desde que dejó de entrenar a Alcaraz es verle competir cada día: "Su manera de estar en la pista: agresivo, pero siempre con una sonrisa. Lo vi crecer desde los 15 años, alcanzando niveles que no creía posible. Con él tenías la sensación constante de que estabas escribiendo la historia de este deporte".

Preguntado por la comparación entre Alcaraz y Sinner, el entrenador no escondió sus preferencias: "Para mí, al cien por cien, Carlos está un poco por encima: algo así como 55%-45%". Una valoración que basa en la riqueza técnica y táctica del español, capaz de encontrar soluciones muy distintas en un mismo partido.

¿Entrenaría a Sinner?

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando le preguntaron si aceptaría entrenar a Jannik Sinner en el futuro: "Hace solo unos meses le habría dicho que no: la ruptura con Carlos era demasiado reciente y no estaba preparado. Pero hoy, que me siento más fuerte, respondo: ¿por qué no? A Sinner le gusta trabajar duro y está dispuesto a todo para seguir siendo el número uno. Esa actitud me gusta. Sería maravilloso entrenarlo".

Su papel como mentor

El técnico también recordó la exigencia con la que educó deportivamente a Alcaraz desde muy joven: "A Carlos le impuse desde el principio entrenamientos duros y disciplina. Lo llevé al límite muchas veces. Lo mantuve con los pies en la tierra. Es mi manera de actuar y el trabajo nos ha recompensado".

Y cerró la conversación con una sonrisa al recordar una broma de Riccardo Piatti sobre sobre que con él Alcaraz nunca habría comprado un yate de diez millones de euros: "Tiene razón... Quizá le dije demasiadas veces que no, pero Carlos para mí era familia y yo educo así a mis hijos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.