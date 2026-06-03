Antena 3 Noticias emitirá este domingo el 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid'

Antena 3 Noticias, los informativos líderes de la televisión, se volcarán este domingo con la visita del Papa emitiendo el 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid'.

La retransmisión arrancará el domingo a las 9:15 horas con la misa oficiada por el Papa y la posterior procesión del Corpus Christi y contará tanto con una mesa de analistas en plató como con una amplia cobertura durante todo el recorrido del Sumo Pontífice.

Mónica Carrillo y Matías Prats moderarán una mesa de analistas compuesta por Cristina Sánchez (directora de 'Alfa y Omega'), José Beltrán (director de 'Vida Nueva'), el sacerdote salesiano Mateo G. Alonso y la experta en protocolo Gloria Campos.

Antena 3 Noticias seguirá con detenimiento todo el recorrido de León XIV durante todo el fin de semana, desde su llegada a Madrid el sábado por la mañana a través de sus ediciones con Mónica Carrillo y Matías Prats. Además de cubrir sus primeros pasos en la capital española y la recepción con los Reyes a través de un boletín especial.

Cobertura digital: Podcast y TikTok

Antena 3 Noticias también se volcará con la visita del Papa a través de contenidos digitales. Además del habitual minuto a minuto en directo, se mantendrá una cobertura a través de TikTok una vez concluya el especial. Distintos reporteros mostrarán el ambiente, las reacciones y todo lo que ocurra durante esta histórica cita.

Este jueves comenzará la cobertura digital sobre la visita del Papa con la emisión del podcast '3x3N', que analizará tanto la figura de León XIV como su gira española.

Una cobertura multiplataforma que refuerza la apuesta de Antena 3 Noticias por una información rigurosa, cercana y adaptada a las nuevas formas de consumo digital.

Los informativos líderes de la TV

Antena 3 Noticias, bajo la dirección de Santiago González, encadena 77 meses consecutivos de liderazgo reafirmando su posición de referente informativo, con un 19,3% de cuota de audiencia en mayo y 1,9 millones de espectadores.

Los informativos de Antena 3 firmaron su mejor mayo en cinco años, ampliando a 10,7 puntos la distancia sobre su rival privado y liderando tanto la Sobremesa como el Prime Time.