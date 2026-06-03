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Un club de fútbol base de Valencia investiga si se contrató una stripper en una fiesta con menores

El CB Bonrepòs i Mirambell abre una investigación interna para averiguar si en la celebración de uno de sus equipos juveniles en una instalación municipal se llevó a cabo un espectáculo erótico.

Imagen de archivo de un campo de fútbol.

Imagen de archivo de un campo de fútbol.Pexels

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Alcohol y una stripper en la fiesta de un club de fútbol base de Valencia. La polémica ha salpicado de lleno al CB Bonrepòs i Mirambell después de que varios medios locales, como Horta Noticias, hayan desvelado que en la cena juvenil del equipo juvenil del FB Bonrepòs i Mirambell celebrada el pasado 16 de mayo en instalaciones deportivas municipales "habría tenido lugar una actuación de contenido erótico ante jugadores menores de edad".

El medio Horta Noticias asegura que ha tenido constancia de que el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell celebró una reunión con el club CB Bonrepòs i Mirambell tras tener constancia de lo sucedido. El citado medio apunta que "la celebración tuvo lugar en las instalaciones deportivas municipales" y, según fuente municipales citadas por este diario, "incluyó la presencia de una stripper, una circunstancia que ha generado rechazo por la participación de menores de edad en el acto".

Ante la gravedad de los hechos, el CB Bonrepòs i Mirambell -una localidad del área metropolitana de València-, emitía un comunicado este mismo martes anunciando una investigación interna y aclarando "que no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza, que considera absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores".

"Desde el momento en que se han conocido los hechos, el club ha iniciado una investigación interna, ha solicitado información a las personas responsables de la actividad y ha adoptado medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación. Asimismo, el club se pone a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan", añade el comunicado del club valenciano.

En dicho comunicado, la entidad deportiva valenciana remarca que, "por respeto a los menores y a sus familias, no facilitará detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados".

"El club reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse", finaliza el comunicado del CB Bonrepòs i Mirambell.

Comunicado íntegro del CB Bonrepòs i Mirambell

El Club Futbol Base Bonrepòs i Mirambell ha tenido conocimiento de unos hechos presuntamente ocurridos durante una celebración vinculada a uno de sus equipos juveniles en una instalación municipal.

La entidad quiere manifestar que no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza, que considera absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores.

Desde el momento en que se han conocido los hechos, el club ha iniciado una investigación interna, ha solicitado información a las personas responsables de la actividad y ha adoptado medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación.

Asimismo, el club se pone a disposición del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, de las familias afectadas y, en su caso, de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan.

Por respeto a los menores y a sus familias, la entidad no facilitará detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados.

El club reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse.

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