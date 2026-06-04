Investigación PSOE
Última hora de la investigación al PSOE, en directo: La UCO cree que Santos Cerdán ordenaba y Leire Díez ejecutaba para "proteger los intereses del presidente"
Sigue en directo online la última hora de la actualidad política que pasa por la publicación del sumario del 'caso Leire' que sitúa a Santos Cerdán y Leire Díez como los cabecillas en la presunta trama de las cloacas del PSOE.
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La publicación del sumario del 'caso Leire' ha vuelto a hacer temblar a Ferraz. La UCO sitúa a Santos Cerdán y a Leire Díez como los cabecillas de una presunta trama para proteger los intereses judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Añade que los cargos políticos de la Guardia Civil presionaron a la UCO, a sus subalternos, para que 'se pusieran de perfil' en las investigaciones.
En el sumario existen varios mensajes en los que Leire Díez y el resto de los fontaneros del PSOE dicen ejecutar acciones "por orden del uno". La UCO infiere que ese "one" "solo" puede ser Sánchez. Esta afirmación aparece recogida en un informe "sobre hechos de aparente naturaleza delictiva" que se ha incorporado a la causa.
Según los agentes Leire Diez trabajaba para Santos Cerdán. Santos, desde un papel directivo, daría instrucciones a 'la fontanera' y ella ejecutaba. Según el sumario, Cerdán "no solo se constituiría como su jefe, sino que habría puesto a disposición de la actividad de la organización, la capacidad logística del PSOE, facilitando su sede para abordar reuniones orgánicas dentro del grupo, así como posibilidad de aparcar en su interior. Se han contabilizado 35 reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez, 18 de ellas en la sede de Ferraz.
La UCO sostiene que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo al menos tres encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores. También alude a presuntas presiones ejercidas por la cúpula de la Guardia Civil desde la etapa en la que Leonardo Marcos era director general del Instituto Armado.
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Última hora de la investigación al PSOE | El PSOE reduce el caso Leire a "comportamientos individuales" de "farsantes y oportunistas"
El PSOE cree que la nueva documentación conocida sobre las investigaciones judiciales sobre el caso Leire, tras el levantamiento parcial del secreto del sumario, ponen de manifiesto "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos" que han usado el nombre del partido "en vano y en falso".
Así lo expresa en su cuenta de X la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, que ha apelado a "la honorabilidad y transparencia" del PSOE, así como a los valores que representan estas siglas. "Ahora y siempre la ciudadanía tiene que saber que quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses, nos tendrá siempre enfrente", señala Torró.
Fuentes de la Ejecutiva del PSOE han tachado de "intolerables" los comportamientos de personas vinculadas al partido que han pretendido legitimarse utilizando el nombre de los socialistas "en beneficio propio".
Asimismo, El PSOE defiende que los pagos a la exmilitante socialista Leire Díez se ejecutaron bajo los procedimientos formalmente legales del partido.
En ese sentido, ha señalado la clave política de la próxima sentencia del Tribunal Constitucional, que podría permitir que el líder independentista vuelva a España.
Última hora de la investigación al PSOE | Moncloa asegura que Sánchez desconocía totalmente las actividades de Leire Díez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconocía totalmente las actividades de la exmilitante del PSOE Leire Díez que se están conociendo tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de caso en que está siendo investigada, según han asegurado fuentes de Moncloa
Este caso es instruido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para saber si existió una trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Gobienro y el PSOE.
La presunta trama, según la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaría coordinada por Díez y liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, y su fin sería proteger los intereses puestos en juego en causas judiciales que afectaban al PSOE y directa o indirectamente a miembros del Gobierno como el propio presidente.
Ante ello, las fuentes de Moncloa recalcan que en ningún momento Sánchez ha tenido conocimiento alguno de esas actividades.
Última hora de la investigación al PSOE | Page pide una cuestión de confianza y alerta contra "la teoría de la conspiración"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha alertado al Gobierno y al PSOE de que "la teoría de la conspiración" les lleva al "extrarradio de la Constitución” y ha pedido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, porque ahora “el que manda en el Gobierno” es el líder de Junts, Carles Puigdemont
Page, que ha protagonizado hoy miércoles un desayuno informativo al que no ha acudido ningún ministro, ha apuntado que "Puigdemont es quien manda en el Gobierno, aunque no en España”, por lo que es "urgente" una cuestión de confianza.
"Es evidente que no se tiene la mayoría, no se han podido presentar siquiera los presupuestos. Menos Bildu, todos los que apoyan al Gobierno van a salir tostados”, ha vaticinado.
Última hora de la investigación al PSOE | Leire Díez, sobre la jueza de los ERE: "Tenemos que exterminar socialmente a Alaya"
La exmilitante socialista Leire Díez dijo en 2020 a un policía que tenían que encontrar información que comprometiese a la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, porque estaba "hilando un relato" para conseguir su "muerte procesal" y "social".
"Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis", añade. Esta conversación se incluye en un atestado de la UCO de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Leire Díez que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, que precisa las actuaciones que llevaron a cabo Díez y el exdirigente socialista Santos Cerdán, también imputado, para supuestamente atacar a varios magistrados.
Entre estos cita al magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; a la jueza Alaya, que instruyó el caso de los ERE y Aznalcóllar; y la magistrada Beatriz Biedma, que llevó al banquillo al hermano del presiente, David Sánchez.
Última hora de la investigación al PSOE | La directora de la Guardia Civil activó el borrado de sus mensajes con Leire Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que la directora del cuerpo, Mercedes González, activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp con la exmilitante socialista Leire Díez, con la que al menos mantuvo tres reuniones desde que fuera nombrada máxima responsable del instituto armado.
Así consta en un atestado incluido en el sumario de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra este partido y el Gobierno, que estaría liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por Díez.
Dice el informe de la UCO que las pesquisas constatan la existencia de una relación entre Leire Díez y Mercedes González "previa" al nombramiento de esta, que continúa después de acceder al cargo, ya que "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
Última hora de la investigación al PSOE | La UCO dice que el fin de la trama de Leire Díez era "proteger" a Sánchez y su Gobierno
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el "fin último" de la trama que presuntamente lideraban el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez era "proteger los intereses puestos en juego" en causas judiciales que afectaban al PSOE y "directa o indirectamente" a "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".
Así se desprende del atestado de las actuaciones de la UCO llevadas a cabo los días 27 y 28 de mayo en el marco de la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que investiga una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por Cerdán y coordinada por Díez.
Última hora de la investigación al PSOE | Leire Díez se habría reunido al menos 3 veces con Mercedes González
En el sumario también se recoge que Leire Díez al menos habría tenido tres encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores de causas que rodeaban al Gobierno o al PSOE.
Última hora de la investigación al PSOE | Para la UCO el "one" "solo" puede ser Sánchez
La UCO deduce que ese "One" que se cita en algunos mensajes "solo" puede ser Pedro Sánchez. Esta afirmación aparece recogida en un informe "sobre hechos de aparente naturaleza delictiva" que se ha incorporado a la causa.
Última hora de la investigación al PSOE | Cerdán daba las órdenes y Leire ejecutaba
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la investigación al PSOE tras la publicación del sumario del 'caso Leire'. Para los agentes de la UCO, Leire Díez trabajaba para Santos Cerdán. Cerdán daba las instrucciones y ella las ejecutaba. Según el sumario, Cerdán "no solo se constituiría como su jefe, sino que habría puesto a disposición de la actividad de la organización, la capacidad logística del PSOE, facilitando su sede para abordar reuniones orgánicas dentro del grupo, así como posibilidad de aparcar en su interior".
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