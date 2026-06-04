Última hora de la investigación al PSOE, en directo: La UCO cree que Santos Cerdán ordenaba y Leire Díez ejecutaba para "proteger los intereses del presidente"

La publicación del sumario del 'caso Leire' ha vuelto a hacer temblar a Ferraz. La UCO sitúa a Santos Cerdán y a Leire Díez como los cabecillas de una presunta trama para proteger los intereses judiciales del entorno de Pedro Sánchez. Añade que los cargos políticos de la Guardia Civil presionaron a la UCO, a sus subalternos, para que 'se pusieran de perfil' en las investigaciones.

En el sumario existen varios mensajes en los que Leire Díez y el resto de los fontaneros del PSOE dicen ejecutar acciones "por orden del uno". La UCO infiere que ese "one" "solo" puede ser Sánchez. Esta afirmación aparece recogida en un informe "sobre hechos de aparente naturaleza delictiva" que se ha incorporado a la causa.

Según los agentes Leire Diez trabajaba para Santos Cerdán. Santos, desde un papel directivo, daría instrucciones a 'la fontanera' y ella ejecutaba. Según el sumario, Cerdán "no solo se constituiría como su jefe, sino que habría puesto a disposición de la actividad de la organización, la capacidad logística del PSOE, facilitando su sede para abordar reuniones orgánicas dentro del grupo, así como posibilidad de aparcar en su interior. Se han contabilizado 35 reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez, 18 de ellas en la sede de Ferraz.

La UCO sostiene que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo al menos tres encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores. También alude a presuntas presiones ejercidas por la cúpula de la Guardia Civil desde la etapa en la que Leonardo Marcos era director general del Instituto Armado.