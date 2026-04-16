Desvelan cómo es el Rafa Nadal entrenador: "Ameno, pero estricto"

Iga Swiatek arrancó con fuerza su temporada de tierra batida en Stuttgart tras una preparación muy especial: un bloque de entrenamientos junto a Rafael Nadal en la Rafa Nadal Academy.

La polaca, número 4 del mundo, reconoció la importancia de esa experiencia tras su victoria ante Laura Siegemund. "Fue un privilegio entrenar junto a Rafa, algo muy inspirador", afirmó. "Siempre estoy muy emocionada antes de venir a la tierra batida, pero tenerle en pista era un extra enorme de motivación".

"Sinceramente, creo que nunca estuve tanto tiempo en pista como lo hice en Mallorca"

El trabajo en Mallorca no fue precisamente ligero: "Sinceramente, creo que nunca estuve tanto tiempo en pista como lo hice en Mallorca", explicó Swiatek. "Fue una semana de mucho esfuerzo y trabajo duro".

Lejos de ser una visita relajada, la campeona de cuatro Roland Garros buscaba una preparación exigente para su superficie favorita. Aun así, el ambiente en pista fue más distendido de lo esperado.

Con la presencia de Francis Roig, nuevo entrenador de Swiatek, la polaca aseguró que Nadal no guió los entrenamientos, sino que estuvo presente en un segundo plano.

"La dinámica fue algo poco habitual", comentó. "Francis era su entrenador, así que sentía que le dejaba guiarme. Rafa me daba algún consejo de vez en cuando. Diría que de forma muy relajada".

"Vas a obedecerle al 100%"

La presencia de Nadal, eso sí, dejó huella: "Me motivaba de una manera positiva", señaló. "Ameno, pero estricto por otro lado. Sinceramente, es Rafa. No importa lo que diga, vas a obedecerle al 100%. Conocemos su intensidad. Al tenerle en pista, quieres mostrar ese mismo espíritu. Su presencia era más que suficiente".

Swiatek, que ha ganado 10 de sus 25 títulos sobre tierra batida, espera que esta experiencia sea el impulso definitivo para firmar una gran gira en arcilla en las próximas semanas.

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