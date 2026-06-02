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Un imperial Zverev acaba con el sueño de Rafa Jódar en Roland Garros

El tenista de Hamburgo, magistral en la Philippe Chatrier, acaba con el español en tres sets (6-7(3), 1-6 y 3-6) y se clasifica para la semifinal de Roland Garros. Zverev se medirá el viernes con el ganador del Mensik - Fonseca.

Rafa Jódar, en su partido ante Alexander Zverev

Resumen del Rafa Jódar - Alexander Zverev de cuartos de final de Roland Garros 2026 | Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
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Rafa Jódar claudicó este martes ante Alexander Zverev, número 3 del mundo, en los cuartos de final de Roland Garros. En su primera aparición en los Internaciones de Francia, el tenista de 19 años de Leganés no pudo (6-7(3), 1-6 y 3-6) con una gran versión de Sasha, quien a sus 29 años está ante la gran ocasión de su carrera para romper su maleficio en torneos de grand slam y sumar su primer major. El de Hamburgo jugará este viernes (frente al ganador del Mensik - Fonseca) su quinta semifinal sobre la tierra batida de París, donde también ha disputado una final (2024).

El tenista alemán ofreció un nivel que invita a pensar que el próximo domingo puede levantar el primer grand slam de su carrera. Y eso que Rafa Jódar le puso contra las cuerdas en un primer set en el que tardó en descifran al talentoso jugador de Leganés. Su servicio y una versión mucha más ofensiva de la que ha mostrado en otras ocasiones, sacaron a flote a Sasha en una primera magna en la que Jódar quebró el servició del alemán y sacó para llevarse el primer set.

Pero Alexander Zverev, al que muchas veces se le ha criticado su faceta algo defensiva en pista, ha llegado a París con un plan de juego muy diferente, llevando la iniciativa aunque eso le cueste algunos errores no forzados. El alemán, triple finalista de grand slam, exhibió un revés paralelo letal y una derecha salvaje. Zverev le devolvió el break a Jódar en el momento justo para resurgir en el primer set y llevar esa primera manga al tie-break. Ahí, el alemán quemó la bola y, apupado en un saque monumental, cerró el primer parcial en el tie-break por 3-7.

Huracán Zverev en la Philippe Chatrier

Con esa inercia positiva, el alemán se soltó sobre la Philippe Chatrier, techada por la lluvia presente en la capital francesa, volando sobre la arcilla roja y golpeando con una violencia desconocida. A Rafa Jódar, algo cansado tras las batallas que ha librado en los últimos días en Roland Garros, le cayó encima un chaparrón tenístico y cedió el segundo set de forma clara (1-6).

En el tercer set, el partido se volvió a igualar, aunque Zverev mantuvo un nivel con el que controló la tercera manga y donde sumó un nuevo break ante el español. Rafa Jódar tuvo una bola para romper el saque del alemán en el séptimo juego de la tercera manga, pero Sasha saó a relucir su magistral servicio para evitar la reacción del de Leganés. Al final, Zverev quebró una segunda vez a Jódar para poner rumbo a semifinales y acabar con el sueño del español en este Roland Garros (6-7(3), 1-6 y 3-6).

"Mi objetivo es conseguir el trofeo y todavía quedan dos partidos"

Alexander Zverev, quien el año pasado cedió en cuarto ante Djokovic y hace dos cursos en la final ante Carlos Alcaraz, buscará este viernes meterse por segunda vez en su carrera en la final de Roland Garros.

"Este triunfo es importante, pero mi objetivo es conseguir el trofeo y todavía quedan dos partidos para conseguirlo. Eso es lo realmente importante", reconoció el jugador de Hamburgo tras doblegar a Jódar.

De sus anteriores semifinales destaca la de 2022, cuando tuteó al español Rafael Nadal, antes de sufrir una durísima lesión que le impidió acabar el partido. Con su victoria número 33 de la temporada, la decimoctava en arcilla, donde solo ha perdido cuatro partidos, presenta una hoja de servicios de una gran regularidad. Se convierte en el noveno tenista que alcanza cinco semifinales en Roland Garros, tras haber conseguido su victoria número 43 en el torneo.

Su rival en las semifinales será Fonseca, de 19 años, o Mensik, de 20, ambos sin haber pisado antes la penúltima ronda de un grand slam.

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