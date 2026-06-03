Enrique Riquelme anuncia el fichaje de Haaland si es elegido presidente del Real Madrid

A cuatro días de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme anunció este miércoles en El Hormiguero que Erling Haaland fichará por el club blanco si es elegido nuevo presidente del club blanco. El empresario alicantino, que horas antes de visitar a Pablo Motos ya había anunciado que iba a desvelar en el programa líder de Antena 3 su fichaje estrella para tratar de asaltar la presidencia del Madrid, garantizó que el futbolista del Manchester City jugará la próxima temporada en el Santiago Bernabéu si logra derrotar a Florentino Pérez en los comicios de este domingo 7 de junio.

"Me da hasta alegría ver la camiseta con el nueve", señaló Enrique Riquelme en El Hormiguero de Antena 3, mostrando una camiseta con el nombre de Erling Haaland y un acta notarial para garantizar su fichaje si es elegido presidente del Real Madrid., comprometiéndose a pagar el 100% de todas las cuotas de los socios si incumple sus promesas electorales.

"No he sido presidente del Real Madrid. No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Anunciemos quien anunciemos, es que las promesas que he hecho en la campaña, de los dos jugadores, es que a partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios del Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid", explicaba Enrique Riquelme.

Riquelme asegura que anunciara al entrenador el viernes o el sábado y garantiza la llegada de Rodri

Y mientras Enrique Riquelme anunciaba su fichaje estrella, Florentino Pérezhacía público el regreso de José Mourinho si es reelegido presidente del Real Madrid. "Es un gran entrenador, pero nuestro proyecto es otro tipo de proyecto. Tengo otro tipo de entrenador y va a ser super ilusionante para el Real Madrid", reaccionaba Enrique Riquelme.

Sobre la negociación con Rodrigo Hernández, Riquelme aseguró que "es un grandísimo jugador y, si soy presidente del Real Madrid, jugará en el Real Madrid". "No lo puedo decir más claro".

"Rodri es un grandísimo jugador español, Balón de Oro, juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar y si soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro. Rodri jugará en el Real Madrid. Tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible. Si estoy yo, el Real Madrid quiere que juegue en el Real Madrid, indicaba Riquelme