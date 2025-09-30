Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái: "He estado arrastrando unas molestias físicas y..."

Apenas dos horas después de conquistar el ATP500 de Tokio, el octavo título de la temporada, Carlos Alcaraz ha comunicado su decisión de no jugar en el Masters 1.000 de Shanghái y descansar para recuperarse de las molestias físicas con las que ha disputado el torneo en la capital de Japón. El tenista murciano sufrió una torcedura en su tobillo izquierdo en el debut ante Sebastián Báez y, pese a haber conquistado el título, ha decidido descansar para estar listo para el último masters 1.000 en París-Bercy, las Nitto ATP Finals y la Copa Davis en Bolonia.

"Estoy muy decepcionado de anunciar que no podré participar en el Masters 1000 de Shanghái este año. Desafortunadamente, he estado arrastrando unas molestias físicas y después de hablarlo con mi equipo hemos creído que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Estoy deseando jugar de nuevo delante de los aficionados en Shanghái otra vez y espero estar pronto de vuelta para ver a mis fans chinos el próximo año", informaba Carlos Alcaraz en sus redes sociales.

Publicación de Alcaraz renunciando a jugar en Shanghái | IG: Carlos Alcaraz

De esta forma, Alcaraz renuncia a defender los 200 puntos que logró tras alcanzar los cuartos de final la temporada pasada en Shanghái. El ganador de seis grand slam podría reaparecer en el Masters 1.000 de París-Bercy, del 27 de octubre al 2 de noviembre. Tras el torneo de París, el jugador de El Palmar tiene dos citas marcadas en rojo: las Nitto ATP Finals, del 9 al 16 de noviembre, y las finales de la Copa Davis, del 18 al 23 de noviembre.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora"

Carlos Alcaraz está firmando la mejor temporada de su carrera, con ocho títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio) y un total de 67 victorias. Este mismo martes superó a Taylor Fritz en dos sets (6-4 y 6-4) para lograr el ATP500 de Tokio.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", indicó Alcaraz tras la final ante el estadounidense en Tokio.

"No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí", apuntó el murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com