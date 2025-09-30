Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái: "He estado arrastrando unas molestias físicas y..."

El tenista murciano renuncia al Masters 1.000 de Shanghái tras las molestias físicas con las que ha jugado en Tokio.

Carlos Alcaraz, en un partido en Tokio

Carlos Alcaraz comunica su baja en el Masters de Shanghái: "La mejor decisión es descansar y recuperarme" | Joaquín Albareda

Publicidad

Apenas dos horas después de conquistar el ATP500 de Tokio, el octavo título de la temporada, Carlos Alcaraz ha comunicado su decisión de no jugar en el Masters 1.000 de Shanghái y descansar para recuperarse de las molestias físicas con las que ha disputado el torneo en la capital de Japón. El tenista murciano sufrió una torcedura en su tobillo izquierdo en el debut ante Sebastián Báez y, pese a haber conquistado el título, ha decidido descansar para estar listo para el último masters 1.000 en París-Bercy, las Nitto ATP Finals y la Copa Davis en Bolonia.

"Estoy muy decepcionado de anunciar que no podré participar en el Masters 1000 de Shanghái este año. Desafortunadamente, he estado arrastrando unas molestias físicas y después de hablarlo con mi equipo hemos creído que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Estoy deseando jugar de nuevo delante de los aficionados en Shanghái otra vez y espero estar pronto de vuelta para ver a mis fans chinos el próximo año", informaba Carlos Alcaraz en sus redes sociales.

Publicación de Alcaraz renunciando a jugar en Shanghái
Publicación de Alcaraz renunciando a jugar en Shanghái | IG: Carlos Alcaraz

De esta forma, Alcaraz renuncia a defender los 200 puntos que logró tras alcanzar los cuartos de final la temporada pasada en Shanghái. El ganador de seis grand slam podría reaparecer en el Masters 1.000 de París-Bercy, del 27 de octubre al 2 de noviembre. Tras el torneo de París, el jugador de El Palmar tiene dos citas marcadas en rojo: las Nitto ATP Finals, del 9 al 16 de noviembre, y las finales de la Copa Davis, del 18 al 23 de noviembre.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora"

Carlos Alcaraz está firmando la mejor temporada de su carrera, con ocho títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio) y un total de 67 victorias. Este mismo martes superó a Taylor Fritz en dos sets (6-4 y 6-4) para lograr el ATP500 de Tokio.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", indicó Alcaraz tras la final ante el estadounidense en Tokio.

"No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí", apuntó el murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz y el sueño de una de las mejores temporadas en la historia del tenis: ¿puede superar el 82-6 de Djokovic en 2015?

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tras enfrentarse en el US Open 2025

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en un partido en Tokio

Carlos Alcaraz renuncia al Masters de Shanghái: "He estado arrastrando unas molestias físicas y..."

Hansi Flick, en rueda de prensa antes del duelo ante el PSG

Hansi Flick, a Lamine Yamal: "Para alcanzar el siguiente nivel hay que trabajar duro"

Paula Badosa en la Billie Jean King Cup

Paula Badosa dice basta: "Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante"

El padre de Lamine Yamal sorprende cocinando nuggets: "Gracias, hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti"
Barcelona

El padre de Lamine Yamal sorprende cocinando nuggets: "Gracias hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti"

Carlos Alcaraz con el trofeo de Tokio
ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz impera en Tokio ante Taylor Fritz y conquista su octavo título del año

Vinícius y Koke en el derbi del Metropolitano
Metropolitano

El rifirrafe entre Koke y Vinícius en el derbi: "Mbappé es el mejor, te come la tostada"

Sale a la luz el pique entre Koke y Vinícius en el derbi del Metropolitano: del "llorón de mierda" al "te come la tostada".

Vinicius Jr durante el Real Madrid-Marsella de Champions League
Champions League

Kairat Almaty - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League

Los de Xabi se desplazan a Kazajistán para que la Champions les haga olvidar el batacazo del derbi en el Metropolitano (5-2). Consulta la hora, las posibles alineaciones y dónde ver el Kairat Almaty-Real Madrid.

Carlos Alcaraz, en el torneo de Shanghái en 2024

Masters 1.000 Shanghái: Rivales de Carlos Alcaraz, cuadro principal y fechas

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tras enfrentarse en el US Open 2025

Carlos Alcaraz y el sueño de una de las mejores temporadas en la historia del tenis: ¿puede superar el 82-6 de Djokovic en 2015?

Bartomeu habla ante los medios tras declarar como investigado en el 'caso Negreira' el 18 de septiembre

Bartomeu, citado como investigado por el presunto pago de comisiones en fichajes del Barcelona

Publicidad