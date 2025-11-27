Jannik Sinner explica los mayores dificultades al jugar ante Carlos Alcaraz: "Prácticamente no tiene debilidades"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no volverán a coincidir en un cuadro de un torneo hasta el próximo Open de Australia, del 12 de enero al 1 de febrero de 2026. Melbourne acogerá la primera batalla del curso entre los dos primeros del ranking ATP y que en 2025 se repartieron los cuatro grand slam: el español ganó Roland Garros y el US Open; mientras que el italiano alzó el título en el Open de Australia y Wimbledon. Antes de su debut en el major oceánico, Alcaraz y Sinner sí tienen previsto jugar el uno contra el otro en una exhibición en Corea del Sur el 10 de enero.

A raíz de ese partidos, ambos jugadores han charlado con el medio Tennis Korea y han detallado las mayores fortalezas de cada uno cuando juegan el uno contra el otro. Sinner es muy claro y asegura que el murciano "casi no tiene debilidades".

"Para empezar, casi no tiene debilidades. Es uno de los mejores jugadores del circuito y, ahora mismo quizás incluso el mejor. Así que jugar contra él siempre es un gran reto, pero también divertido. Es interesante porque cada partidos tiene una historia y un ritmo completamente diferentes. Además, es muy rápido, por lo que no es fácil superarlo en ninguna parte de la cancha", señala el de San Cándido.

"También cuenta con una fortaleza mental muy fuerte, juega cada punto como si fuera el último. Estos son las mayores dificultades al jugar contra él", admite Sinner sobre Alcaraz.

El tenista murciano, que tiene el cara a cara a favor (10-6) ante Sinner, tampoco escatima elogios a la hora de analizar al de San Cándido.

"Yannik y yo hemos estado compitiendo desde pequeños y conocemos muy bien el juego del otro. En la cancha casi no hay nada que esconder. Yannik es básicamente un jugador sin debilidades. Tiene un gran poder ofensivo y es sorprendentemente rápido y estable en defensa. En la temporada 2025, mostró una actuación abrumadora, ganando dos grand slam, las ATP Finales y compitiendo por el número 1 del mundo hasta el final de la temporada", apunta Alcaraz en la entrevista con Tennis Korea.

"Cuando juegas ante él, no basta con ser simplemente bueno. Tienes que mantener un nivel de concentración alto durante todo el partido y no puedes bajar la guardia en ningún momento. Es un jugador ante el que solo puedes crear una ocasión de ganar dando el 100% desde el primer punto hasta el último", indica Carlos Alcaraz.

La comparación entre la rivalidad Nadal - Federer y la de Sinner - Alcaraz

En una parte de la mencionada entrevista se les pregunta qué opinan sobre el hecho de que los aficionados esperan con ilusión sus partidos, como los que hace unos años libraban Roger Federer y Rafa Nadal.

"La rivalidad es una parte muy importante de nuestro deporte. En el pasado, hubo una gran rivalidad creada por Roger, Raya, Novak y Andy, y siempre ha sido parecido en generaciones anteriores. Las rivalidades siempre han existido en la historia del tenis y creo que han jugado un papel muy importante en hacer atractivo el deporte. Así que cuando oigo que estoy construyendo una rivalidad con Carlos, me siento bien", responde Sinner.

"Por supuesto, no se limita a nosotros dos compitiendo solos. Hay muchísimos jugadores excelentes en el circuito, y se están creando varias rivalidades. La rivalidad tiene un significado especial tanto para los aficionados como para los jugadores. Estos elementos hacen que el tenis sea más interesante", subraya el tenista italiano.

Sin contar la final del Six Kings Slam, Alcaraz y Sinner se han enfrentado en seis finales a lo largo de la temporada ATP, con un balance de 4-2 a favor del español. El actual número 1 del mundo ganó en Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open; mientras que el italiano imperó en la final de Wimbledon y en las de las Nitto ATP Finals de Turín.