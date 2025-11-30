Encuentran otros ocho jabalíes muertos en Barcelona y la Generalitat se plantea pedir ayuda a la UME

Otros ocho jabalíes muertos han sido encontrados en la misma zona de la sierra de Collserola, en Barcelona. Esos ocho se suman a los seis animales muertos por peste porcina africana que han sido encontrados esta semana.

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han comunicado a EFE que en las últimas horas, y en el marco del dispositivo de control habilitado para frenar el avance del brote de la peste, se han encontrado los ocho cuerpos en el municipio de Cerdanyola del Vallès. A partir de este momento, se les hará un análisis a los animales para confirmar que han fallecido por peste porcina africana.

Este domingo, han indicado las mismas fuentes, se ha reforzado ese dispositivo, por lo que no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona.

La Generalitat no descarta pedir ayuda a la UME para frenar la peste porcina

La Generalitat no descarta pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias para reforzar el dispositivo diseñado para frenar la propagación de la peste porcina africana, al tiempo que ha pedido de nuevo a los ciudadanos que no entren en la sierra de Collserola para frenar el brote detectado esta semana.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, ha explicado en varias entrevistas que la UME dispone de una unidad de vigilancia cinegética, que el Gobierno central ha puesto a disposición de la Generalitat para contener la peste.

El brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha provocado hasta el momento la muerte de seis jabalíes, hallados en las inmediaciones del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. En torno a esa zona se ha creado un perímetro en el que se ha prohibido el acceso al medio natural, incluida la sierra de Collserola, una medida que no fue respetada ayer por muchos ciudadanos de Barcelona y vecinos de su entorno.

Suspensión de las actividades en tres parques naturales de Barcelona

Para evitar la propagación de la peste porcina africana, se han suspendido varias actividades en tres de los parques naturales del entorno de la capital catalana. Esos tres parques, que gestiona la Diputación de Barcelona, han suspendido varias actividades como consecuencia de esta peste.

En concreto, se trata de la visita guiada a la cueva de la Mura, en el Parc de Sant Llorenç, el paseo entre setas, en el de Ila Marina y la visita a Sant Miquel del Fai, parque que ya ha enviado un correo electrónico a quienes tenían comprada la entrada para informarles de la suspensión.

La Diputación de Barcelona, por medio de su Xarxa de Parcs Naturals, ha informado en las redes sociales de cómo afecta el protocolo de prevención decretado por la Generalitat a su red de parques. Así, queda afectado por esas medidas todo el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.