Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Peste porcina

Encuentran otros ocho jabalíes muertos en Barcelona y la Generalitat se plantea pedir ayuda a la UME

Esos ocho animales muertos se suman a los seis ya encontrados en la zona de la sierra de Collserola.

Imagen de jabal&iacute;es en el campo

Imagen de jabalíes en el campo EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Otros ocho jabalíes muertos han sido encontrados en la misma zona de la sierra de Collserola, en Barcelona. Esos ocho se suman a los seis animales muertos por peste porcina africana que han sido encontrados esta semana.

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han comunicado a EFE que en las últimas horas, y en el marco del dispositivo de control habilitado para frenar el avance del brote de la peste, se han encontrado los ocho cuerpos en el municipio de Cerdanyola del Vallès. A partir de este momento, se les hará un análisis a los animales para confirmar que han fallecido por peste porcina africana.

Este domingo, han indicado las mismas fuentes, se ha reforzado ese dispositivo, por lo que no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona.

La Generalitat no descarta pedir ayuda a la UME para frenar la peste porcina

La Generalitat no descarta pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias para reforzar el dispositivo diseñado para frenar la propagación de la peste porcina africana, al tiempo que ha pedido de nuevo a los ciudadanos que no entren en la sierra de Collserola para frenar el brote detectado esta semana.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, ha explicado en varias entrevistas que la UME dispone de una unidad de vigilancia cinegética, que el Gobierno central ha puesto a disposición de la Generalitat para contener la peste.

El brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha provocado hasta el momento la muerte de seis jabalíes, hallados en las inmediaciones del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. En torno a esa zona se ha creado un perímetro en el que se ha prohibido el acceso al medio natural, incluida la sierra de Collserola, una medida que no fue respetada ayer por muchos ciudadanos de Barcelona y vecinos de su entorno.

Suspensión de las actividades en tres parques naturales de Barcelona

Para evitar la propagación de la peste porcina africana, se han suspendido varias actividades en tres de los parques naturales del entorno de la capital catalana. Esos tres parques, que gestiona la Diputación de Barcelona, han suspendido varias actividades como consecuencia de esta peste.

En concreto, se trata de la visita guiada a la cueva de la Mura, en el Parc de Sant Llorenç, el paseo entre setas, en el de Ila Marina y la visita a Sant Miquel del Fai, parque que ya ha enviado un correo electrónico a quienes tenían comprada la entrada para informarles de la suspensión.

La Diputación de Barcelona, por medio de su Xarxa de Parcs Naturals, ha informado en las redes sociales de cómo afecta el protocolo de prevención decretado por la Generalitat a su red de parques. Así, queda afectado por esas medidas todo el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Galicia activa un plan especial para vacunar contra la gripe a 33.000 personas de 60 a 69 años ante el adelanto de la ola epidémica

Vacuna de la gripe

Publicidad

Salud

Juan José Badiola

El veterinario Juan José Badiola advierte que la peste porcina es un virus muy letal: "El problema es que no hay vacunas"

Vacuna de la gripe

Galicia activa un plan especial para vacunar contra la gripe a 33.000 personas de 60 a 69 años ante el adelanto de la ola epidémica

Imagen del actor estadounidense Richard Gere durante el acto de Fundación Aladina

Richard Gere firma la primera piedra del gimnasio pediátrico más grande de España

Carne picada en un supermercado.
AESAN

La AESAN pide no consumir estos dos lotes de burger de pollo por salmonela

Un análisis de sangre que detecta el Alzheimer
Málaga

Un análisis de sangre abre la puerta a detectar el Alzheimer antes de los primeros síntomas

Mundo Brasero (03-07-22) Alerta por la plaga de jabalíes en España: "Arrasan con los campos y atacan al ganado"
Peste porcina africana

Detectan el primer foco de peste porcina africana desde 1994 en dos jabalíes salvajes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Desde el Ministerio de Agricultura han puesto en marcha una serie de medidas preventivas, aunque advierten a la población de que "la enfermedad es altamente contagiosa para cerdos y jabalíes, con mortalidad que puede alcanzar el 100%".

La gripe se adelanta y dispara los contagios en Euskadi, siendo Vizcaya el epicentro de la epidemia
Gripe

La gripe toma ventaja y anticipa su temporada más intensa en años

España ha entrado oficialmente en fase epidémica por gripe, con contagios que superan los valores habituales y afectan con especial dureza a los más pequeños. Esta temporada, marcada por la posible aparición de una variante más transmisible y una campaña de vacunación más corta, se vive con preocupación en centros de salud y hospitales. Muchos ciudadanos mayores, habituales usuarios del sistema sanitario, piden con insistencia que el uso de mascarilla vuelva a ser obligatorio.

Representación de ADN

Terapias PERT, el 'borrador mágico' para corregir los fallos genéticos de muchas enfermedades raras

Primera operación de cerebro con láser a paciente con epilepsia

Primera cirugía con láser a pacientes con epilepsia en el Hospital del Mar

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños en un hospital de Vitoria

SAAKI, el robot humanoide que acompaña a los niños ingresados en un hospital de Vitoria

Publicidad