Manifestación del PP en Madrid contra los "corruptos" del Gobierno de Sánchez, en directo: Feijóo quiere elecciones
El PP sale de nuevo a protestar en la calle contra la "corrupción" del Gobierno de Sánchez tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
La respuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García fue clara: convocar una manifestación contra la corrupción en Madrid y exigir la convocatoria de elecciones generales.
El lema elegido es 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' y se espera la asistencia de los expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy y casi todos los 'barones' territoriales del PP. Intervendrán el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La clausura será a manos de Feijóo.
Feijóo invitaba a todos a manifestarse hoy en Madrid en una concentración "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez" y asegura que serán bienvenidos "todos los que quieran acabar con un Gobierno indecente", aunque voten a otros partidos.
"Basta de un gobierno que tiene más ojos puestos en la cárcel de Soto del Real que en los pueblos de España, que ataca a la Justicia y a los medios que investigan la verdad sobre sus escándalos", criticaba.
Este mismo sábado el presidente del partido aseguraba en un acto que no quería llegar a la Moncloa a través de una moción de censura, sino que quería ser elegido en las urnas por los españoles: "Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas".
Varios dirigentes 'populares' llamaban también a votantes de Vox y del PSOE "desencantados" y que se sienten "engañados" a participar en la concentración "sin siglas" convocada para hoy a las 12 horas en el Templo de Debod y "echar a Pedro Sánchez todos juntos". "Que unamos nuestra voz", pedía el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. "Será un éxito de la democracia frente a la mafia", añadía.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha afirmado que su partido no acudirá este domingo a la protesta contra el presidente Pedro Sánchez y desde el partido de Santiago Abascal han programado otra para las 13.00 horas. Además, calificaba la manifestación del PP como "una burla" y afirma que su partido protesta todos los días contra lo que ha denominado "mafia".
Las 7 manifestaciones del PP anteriores contra el Gobierno de Sánchez
La manifestación es la séptima que convocan los 'populares'. La última, el pasado 8 de junio en Plaza de España. Anteriormente había convocado otra en la la Puerta de Alcalá de Madrid con la ley de amnistía (26 de mayo).
A principios de enero de 2024 también protestó contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas con el lema 'En defensa de la igualdad de los españoles'.
El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Y volvió a salir a la calle el 24 de septiembre de 2023 en la plaza de Felipe II de Madrid y el 3 de diciembre de ese mismo año, pocos días antes del aniversario de la Constitución, en el Templo de Debod.
Manifestación en Madrid, en directo | Almeida: "No deberíamos estar aquí, deberíamos estar votando"
Una vez ha finalizado 'The Final Countdown', ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida la voz elegida para dar comienzo a la concentración. "un propósito común, defender nuestra democracia y votar, ir a elecciones ya para acabar con la mayor amenaza en nuestra democracia, el Gobierno de Pedro Sánchez. "No deberíamos estar aquí, deberíamos estar votando en unas elecciones generales", ha añadido.
También manda un mensaje a Pedro Sánchez: "resistiremos y ganaremos. Porque un gobierno que nació en una negociación con Otegui, los españoles le ganaremos en las urnas. Nacieron en un caserío morirán en las urnas".
Manifestación en Madrid, en directo | Ayuso, Almeida y Feijóo, llegan entre vítores y aplausos
"Dos líderes que han demostrado que cuando se gobierna con libertad, España funciona". Estas son las palabras que han utilizado para presentar a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida. "Y junto a ellos está a quien encarna hoy la defensa firme de la democracia, de la igualdad de todos ante la ley, de la sensatez, del respeto a nuestras instituciones y de la España que quiere avanzar unida": así presentan al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.
Manifestación en Madrid, en directo | Reciben la llegada de José María Aznar y Mariano Rajoy
También han presentado a José María Aznar y a Mariano Rajoy, que han recorrido los alrededores del Templo de Debod saludando a los asistentes: "Dos presidentes que hicieron a España una gran nación en Europa y en el mundo y que siguen siendo referentes de Estado, de solvencia, y de respeto institucional".
Manifestación en Madrid, en directo | Presentación de los presidentes autonómicos del PP
Presentan también a "la España que Gobierna", aseguran: los presidentes autonómicos, Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Región de Murcia), Alfonso FErnández Mañueco (CYL), María José Saez de Buruaga (Cantabria), Juan Franciso Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares), Juan Jose Imbroda (Melilla), Manuel Domínguez (Canarias), Javier de Andrés (País Vasco), Alejandro Fernández (Cataluña), Álvaro keipo (asturias), Paco Núñez (Castilla La MAncha) y Javier García (Navarra).
Manifestación en Madrid, en directo | Empieza la protesta en el Templo de Debod
Con música de fondo con canciones como 'Sweet Caroline' y ondeando banderas de España, miles de personas se concentran en el lugar emblemático madrileño del Templo de Debod. Desde el escenario, los populares presentan la manifestación asegurando que "la libertad no se negocia y España merece un futuro mejor que el que representa el Sanchismo".
Manifestación en Madrid, en directo | Azcón asegura que "una moción de censura sin votos no ayuda a cambiar nada"
Jorge Azcón, presidente popular de Aragón, también se encuentra ya a la espera de que de comienzo la manifestación. Azcón ha indicado ante los medios que está concentración convocada por el PP "ayuda a cambiar la política", sobre todo en una semana en la que se han vivido "situaciones gravísimas, como que el sanchismo entre en la cárcel o que la Audiencia Nacional reclame los gastos en efectivo del PSOE".
También ha asegurado "que una moción de censura sin votos suficientes para ganarla no ayuda a cambiar nada". "Una moción de censura se tiene que presentar para convocar elecciones, con votos suficientes. En el PP no faltan ganas, faltan votos. Estoy seguro de que si hay votos, el PP encabezará una moción para dar voz a todos los españoles", ha añadido.
Manifestación en Madrid, en directo | Pérez Llorca asegura que "Ábalos es el número dos de los socialistas valencianos"
En su llegada al Templo de Debod, el recién investido presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha destacado que Ábalos es el número dos de los socialistas valencianos", contraponiendo la "estabilidad" demostrada por su Govern con la investidura del jueves frente a la derrota parlamentaria del Gobierno en el Congreso, cuando decayó la senda de estabilidad.
Manifestación en Madrid, en directo | Miles de personas esperan ya a que comience la protesta
Miles de personas se concentran ya en el Templo de Debod, a la espera de la llegada de Alberto Núñez Feijóo y el resto de dirigentes del PP que darán inicio a la manifestación organizada por los populares contra los "corruptos" del Gobierno Sánchez.
Algunos barones populares ya han llegado al punto de encuentro, como el recién investido presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca y el exdirigente de Vox Iván Espinosa, pese a que el partido ultra tiene convocada también una protesta propia en las inmediaciones.
Manifestación en Madrid, en directo | Cortes de tráfico debidos a las protestas de este domingo
A raíz de la manifestación, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid organizan un dispositivo de seguridad y movilidad para evitar colapsos. Este domingo se esperan los siguientes cortes de tráfico em la capital:
- De 10:30 a 13 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en la Plaza de España y Bailén.
- De 11:30 a 14 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en el Paseo del Pintor Rosales, calle Ferraz y viales del entorno.
- De 16:30 a 20:40 horas (aproximadamente) se encuentran previstas incidencias y/o cortes de tráfico en el Paseo del Prado, Plaza de la Platería de Martínez, Moratín, Atocha, Hospital, Santa Isabel, Doctor Fourquet, Argumosa y Plaza de Lavapiés.
Desde el Ayuntamiento de Madrid recomiendan la utilización del transporte público para evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes y/o restricciones de tráfico.
Manifestación en Madrid, en directo | Tellado apela también a los socialistas "desencantados y engañados"
Tellado también invita a salir a las calles a aquellos socialistas "que se sientan desencantados y engañados por Pedro Sánchez". El secretario general popular aseguró " que Sánchez tiene muchas explicaciones que dar y lo que ha sucedido esta semana es tremendamente grave".
Justifica la protesta de este domingo con que la "la situación se ha hecho insostenible", y como "primer partido de España" tenían "la obligación de alzar la voz y capitanear a todos esos españoles decentes" que quieren salir a la calle para "decirle a Pedro Sánchez que sólo tiene un camino, que es convocar elecciones" y "dejar atrás" esta "degeneración política".
Manifestación en Madrid, en directo | Las juventudes de Vox convocan una protesta paralela en Ferraz
El brazo juvenil de Vox 'Revuelta' ha convocado este domingo una protesta paralela a la de los populares a tan solo 200 metros de distancia. Mientras que la del PP se manifestará en el Templo de Debod de Madrid a partir de las 12:00 horas, las juventudes de Vox lo harán en Ferraz, frente a la sede del PSOE una hora después, a las 13:00. Este viernes, la asociación llamó a salir a las calles mediante sus redes sociales, bajo el lema "todos contra una organización criminal", haciendo referencia a la de los socialistas".
Manifestación en Madrid, en directo | Tellado invita a los votantes de Vox a ir "unidos" a la protesta
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho un llamamiento a los votantes de Vox para ir "unidos" a la protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez este domingo en Madrid para asegurar el éxito de la democracia frente a la mafia. Aunque evitaba polemizar con Abascal tras las críticas a la convocatoria, le lanzó una pregunta: ¿Por qué lega "a acuerdos" con el PP si cree que son "tan malos"?
Manifestación en Madrid, en directo | Vox descarta su participación y critican al PP
Tras la llamada del PP a salir a las calles este domingo en el Templo de Debod para pedir responsabilidades políticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo el lema "Mafia o democracia", desde Vox rechazaban la propuesta e incluso la criticaban. "Tenemos al PP que convoca manifestaciones los domingos, pero entre semana se sienta con el PSOE a pactar y a charlar como si aquí no pasara nada", afirmó la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. Califica la protesta como una "tomadura de pelo", y el líder de la formación añadió que reclamar responsabilidades políticas al Ejecutivo "se queda muy corto". "Estaremos personados en los juzgados, como hasta ahora, para que el Gobierno asuma su responsabilidad criminal", recalcó el dirigente.
Manifestación en Madrid, en directo | Miriam Guardiola (PP): "Los que aplaudían a Cerdán y a Ábalos no pueden dar lecciones"
La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, asegura que los murcianos "no necesitan que 'sanchistas' que amparan la corrupción vengan a contar mentiras": "Los que aplaudían a Santos Cerdán y a Ábalos no pueden dar lecciones de nada".
Además, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque elecciones por la "corrupción" que le rodea y "que está carcomiendo nuestra democracia".
Manifestación en Madrid, en directo | Feijóo: "Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices, allá ellos. Lo pagarán"
El líder del PP ha dicho que no pueden permanecer "impasibles" ante los casos de corrupción que están conociendo que cercan al presidente del Gobierno. La encarcelación de Ábalos y Koldo García "no puede interpretarse como un hecho aislado".
"Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices, allá ellos. Lo pagarán. Ya lo están haciendo pero la mayoría de los españoles no podemos callar ni permanecer anestesiados", invitaba así a los aliados del PSOE a desmarcarse.
Manifestación en Madrid, en directo | El PP llama a los votantes de Vox y PSOE
El Partido Popular quiere que la protesta de hoy contra la corrupción sea una manifestación "sin siglas" y por eso invita a los votantes de Vox para unir voces y a los "descontentos" del PSOE.
Los 'populares' han llamado a salir a la calle y alzar la voz al "grito de 'basta ya'".
Manifestación en Madrid, en directo | El PP convoca en el Templo de Debod una protesta
¡Buenos días! La manifestación de los 'populares' contra la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez está convocada para hoy a las 12.00 horas.
Intervendrán el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso y, para finalizar, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
