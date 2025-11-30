Manifestación del PP en Madrid contra los "corruptos" del Gobierno de Sánchez, en directo: Feijóo quiere elecciones

La respuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García fue clara: convocar una manifestación contra la corrupción en Madrid y exigir la convocatoria de elecciones generales.

El lema elegido es 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' y se espera la asistencia de los expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy y casi todos los 'barones' territoriales del PP. Intervendrán el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La clausura será a manos de Feijóo.

Feijóo invitaba a todos a manifestarse hoy en Madrid en una concentración "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez" y asegura que serán bienvenidos "todos los que quieran acabar con un Gobierno indecente", aunque voten a otros partidos.

"Basta de un gobierno que tiene más ojos puestos en la cárcel de Soto del Real que en los pueblos de España, que ataca a la Justicia y a los medios que investigan la verdad sobre sus escándalos", criticaba.

Este mismo sábado el presidente del partido aseguraba en un acto que no quería llegar a la Moncloa a través de una moción de censura, sino que quería ser elegido en las urnas por los españoles: "Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas".

Varios dirigentes 'populares' llamaban también a votantes de Vox y del PSOE "desencantados" y que se sienten "engañados" a participar en la concentración "sin siglas" convocada para hoy a las 12 horas en el Templo de Debod y "echar a Pedro Sánchez todos juntos". "Que unamos nuestra voz", pedía el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. "Será un éxito de la democracia frente a la mafia", añadía.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha afirmado que su partido no acudirá este domingo a la protesta contra el presidente Pedro Sánchez y desde el partido de Santiago Abascal han programado otra para las 13.00 horas. Además, calificaba la manifestación del PP como "una burla" y afirma que su partido protesta todos los días contra lo que ha denominado "mafia".

Las 7 manifestaciones del PP anteriores contra el Gobierno de Sánchez

La manifestación es la séptima que convocan los 'populares'. La última, el pasado 8 de junio en Plaza de España. Anteriormente había convocado otra en la la Puerta de Alcalá de Madrid con la ley de amnistía (26 de mayo).

A principios de enero de 2024 también protestó contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas con el lema 'En defensa de la igualdad de los españoles'.

El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Y volvió a salir a la calle el 24 de septiembre de 2023 en la plaza de Felipe II de Madrid y el 3 de diciembre de ese mismo año, pocos días antes del aniversario de la Constitución, en el Templo de Debod.

