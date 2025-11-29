Donald Trump declara el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que el espacio aéreo sobre Venezuela y "sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado".

Tal y como ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social, "a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

Este aviso de Trump ocurre prácticamente al término de una semana en la que el mandatario norteamericano ha avisado de que su estrategia militar en la lucha antidroga pasaría en un futuro próximo de circunscribirse a las aguas del Caribe a convertirse en una lucha por tierra.

El pasado jueves, el presidente estadounidense ya avisó de que "muy pronto" comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos, alimentando aún más las especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense en el país latinoamericano.

Tal y como detalló el inquilino de la Casa Blanca a los militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias, "es probable que os deis cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra". Trump llegó a asegurar que "por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", refiriéndose a las detenciones por tierra.

La Administración de Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bazas para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

Estos ataques, en el marco de la denominada operación 'Lanza del Sur', se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en las zonas, que ha incluido el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford', el más grande de la Armada estadounidense.

Venezuela dio un ultimátum a las aerolíneas: o reanudaban los vuelos o perderían permisos

Este cierre aéreo se declara tan solo unos días después de que el gobierno venezolano diera un ultimátum a las aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela.

Aseguran que deberán reanudar sus operaciones antes del mediodía del miércoles o podrían perder su autorización de "vuelo permanente" en el país.

Concretamente, esa medida responde a una ola de cancelaciones que se inició la pasada semana después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una alerta en la que advertía de una "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo venezolano debido a un aumento de la actividad militar en la región.

Tan solo un día después, Venezuela cumplió con su amenaza y revocó las concesiones de seis aerolíneas, entre las que se encuentra Iberia, por "sumarse a las acciones del terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.