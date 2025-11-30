Gaspart: "Florentino Pérez es el Negreira del fútbol español, hace trampas y él controla todo"

Continúa la guerra de declaraciones entre 'Barça' y 'Madrid'. Después de las polémicas palabras de Florentino Pérez en la Asamblea de Socios de hace unos días, Joan Laporta no dudó en responderle y en las últimas horas ha sido Joan Gaspart, expresidente culé, el que ha atizado al mandamás blanco en una charla con SER Catalunya.

"Florentino es el Negreira del fútbol español"

"El Negreira del fútbol español es el señor Florentino Pérez. El Madrid hace cien años que es Negreira, y Florentino Pérez ejerce de Negreira desde hace 25 años de forma muy clara. El único tramposo aquí es Florentino Pérez", empezó diciendo el catalán de 81 años en un tono directo de crítica hacia Florentino.

"Está diciendo que Messi es una mierda... el tramposo de verdad es él, que lo controla todo"

Gaspart, muy asiduo a la hora de hablar sobre el presidente blanco y las supuestas ayudas arbitrales al club blanco, acusó a Florentino de querer "atacar" al Barça: "Está insinuando que el Barça ha ganado títulos que no merecía. Es decir, que Messi es una mierda. El tramposo de verdad es él. Lo controla todo y, de vez en cuando, habla de Negreira y el Barça para atacarnos", sentenció.

Tenso 'cruce' de declaraciones entre Florentino y Laporta

Unas palabras que vienen a cuento después de la polémica intervención de Florentino en la última Asamblea de Socios en la aprovechó para atizar al club culé por el caso Negreira, su actual relación con Tebas...: "Tampoco es normal que el Barcelona haya pagado, cualquiera que sea el motivo, al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Tenía funciones importantes y es un periodo que coincide con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país, casualmente", unas palabras que provocaron una oleada general de aplausos entre los allí presentes. Tampoco rehusó hablar del Barça y de su cambio de opinión acerca del acuerdo CVC con la Liga: "Varios clubes nos opusimos, el Barça también, pero abandonó este pleito casualmente cuando pudo inscribir a jugadores gracias a la Liga...".

"Tienen barcelonitis"

Pocas horas después, Joan Laporta salió al paso para defender al Barça y contratacar: "Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça es que tienen barcelonitis... Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid", expresó el presidente blaugrana.

