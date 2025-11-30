Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Gaspart: "Florentino Pérez es el Negreira del fútbol español, hace trampas y él controla todo"

El expresidente azulgrana no se cortó un pelo a la hora de contestar a Florentino Pérez tras sus polémicas declaraciones en la última Asamblea de Socios.

Im&aacute;genes de Joan Gaspart y Florentino P&eacute;rez

Imágenes de Joan Gaspart y Florentino PérezEuropa Press/Antena 3

Publicidad

Continúa la guerra de declaraciones entre 'Barça' y 'Madrid'. Después de las polémicas palabras de Florentino Pérez en la Asamblea de Socios de hace unos días, Joan Laporta no dudó en responderle y en las últimas horas ha sido Joan Gaspart, expresidente culé, el que ha atizado al mandamás blanco en una charla con SER Catalunya.

"Florentino es el Negreira del fútbol español"

"El Negreira del fútbol español es el señor Florentino Pérez. El Madrid hace cien años que es Negreira, y Florentino Pérez ejerce de Negreira desde hace 25 años de forma muy clara. El único tramposo aquí es Florentino Pérez", empezó diciendo el catalán de 81 años en un tono directo de crítica hacia Florentino.

"Está diciendo que Messi es una mierda... el tramposo de verdad es él, que lo controla todo"

Joan Gaspart, sobre Florentino Pérez

Gaspart, muy asiduo a la hora de hablar sobre el presidente blanco y las supuestas ayudas arbitrales al club blanco, acusó a Florentino de querer "atacar" al Barça: "Está insinuando que el Barça ha ganado títulos que no merecía. Es decir, que Messi es una mierda. El tramposo de verdad es él. Lo controla todo y, de vez en cuando, habla de Negreira y el Barça para atacarnos", sentenció.

Tenso 'cruce' de declaraciones entre Florentino y Laporta

Unas palabras que vienen a cuento después de la polémica intervención de Florentino en la última Asamblea de Socios en la aprovechó para atizar al club culé por el caso Negreira, su actual relación con Tebas...: "Tampoco es normal que el Barcelona haya pagado, cualquiera que sea el motivo, al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Tenía funciones importantes y es un periodo que coincide con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país, casualmente", unas palabras que provocaron una oleada general de aplausos entre los allí presentes. Tampoco rehusó hablar del Barça y de su cambio de opinión acerca del acuerdo CVC con la Liga: "Varios clubes nos opusimos, el Barça también, pero abandonó este pleito casualmente cuando pudo inscribir a jugadores gracias a la Liga...".

"Tienen barcelonitis"

Pocas horas después, Joan Laporta salió al paso para defender al Barça y contratacar: "Si en las asambleas del Madrid se habla del Barça es que tienen barcelonitis... Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid", expresó el presidente blaugrana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Laporta pasa al ataque y contesta a Florentino Pérez: "Tienen barcelonitis"

Joan Laporta, presidente del Barça

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz durante las ATP Finals 2025

La razón por la que Carlos Alcaraz ha perdido dos millones de dólares a final de año

Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años fallecido

Muere Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años, al recibir un codazo en pleno partido

Imágenes de Joan Gaspart y Florentino Pérez

Gaspart: "Florentino Pérez es el Negreira del fútbol español, hace trampas y él controla todo"

Mbappé durante el Girona-Real Madrid de la temporada pasada
LaLiga

Girona - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Norris, Piastri y Verstappen tras la qualy del GP de Catar
Fórmula 1

Qué necesita Lando Norris en la carrera del GP de Catar para ser campeón de Fórmula 1

Manuel Vela en el Everest
Ultradistancia

Manuel Vela completa la triple corona de la ultradistancia en el Everest: 200km a 3.000 metros de altitud

Ha participado en la Maratón Des Sables del Sáhara, la Coastal Challenge de Costa Rica y la última aventura ha sido el Everest Trail Race del Himalaya. Todo comenzó por una búsqueda en internet de la carrera más difícil del mundo.

Salida de la carrera al sprint en Catar
Fórmula 1

Piastri recorta a Norris y Alonso cae a plomo en la sprint: del 4º al 7º

El australiano gana la sprint de Catar y recorta dos puntos a Norris y tres a Verstappen. Los dos españoles terminan en los puntos.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lamine

El Barça remonta al Alavés con un doblete de Olmo y dormirá como líder en solitario de la Liga (2-1)

Aficionados del Palmeiras en la previa de la final de la Copa Libertadores

Muere un médico y aficionado del Palmeiras tras caerse de un autobús descapotable antes de la final de la Libertadores

Cata Coll defiende un balón ante la presión de Nicole Anyomi

España resiste el asedio alemán en Kaiserslautern y todo se decidirá en el Metropolitano

Publicidad