Merche García, la joven de 17 años que sueña con llegar a la UFC

La luchadora española Merche García tiene como objetivo debutar en la UFC de aquí a dos años. Para ello, ha sido invitada a la US Performance Institute en México, una de las tres escuelas de la UFC repartidas por el mundo. "Es un gran paso para las MMA españolas, sobre todo para las femeninas porque todavía no hay mucha mujer representando. Es un gran paso para estar mas cerca de la UFC y para intentar mejorar a nivel técnico y físico", asegura Merche en una entrevista con Antena 3 Deportes.

En junio, Merche García volverá a visitar el país azteca para participar en el WOW, evento promovido por la productora de Ilia Topuria, con el cuál nos confiesa que "no, aún no he hablado con él, ni he tenido contacto". De cara a esta gran cita, la asturiana se muestra igual de optimista que siempre: "Con muchas ganas de dar ese paso ya por fin, ¿no? Después de todos estos entrenamientos y yo creo que va a ser una buena pelea", indica.

A lo que respecta a su debut en la UFC, Merche García quiere hacer su estreno en dos años, aunque mantiene los pies en la tierra y asegura que quiere ir paso a paso: "Estoy centrada en mi trabajo. Confío en el trabajo que hemos hecho y que haremos el año que viene y con muchas ganas", declara a Antena 3 Deportes.

"¿El debut soñado en la UFC? Dar un buen espectáculo y sumisión o KO"

Sueña con ganar un cinturón de la UFC y al ser preguntada por cómo sería el debut perfecto para ella, lo tiene claro: "Como para todo el mundo, dar un buen espectáculo en la jaula y sería por sumisión o por KO".

Debido a sus 17 años y al ser menor de edad, Merche no puede golpear en la cara, lo cual le da cierta desventaja frente a sus oponentes. Pero ella no escatima en los entrenamientos y nos reconoce que entrena con normalidad, sin adaptar los entrenamientos a esta circunstancia. El próximo mes de mayo cumplirá los 18 años y será entonces cuando ya pueda realizar estas variantes dentro de una pelea.

