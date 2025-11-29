Muere un aficionado del Palmeiras tras caerse de un autobús descapotable antes de la final de la Libertadores

Caue Brunelli Dezotti, aficionado del Palmeiras de 38 años, ha fallecido en las últimas horas después de caerse desde un autobús descapotable en Lima, donde este sábado Palmeiras y Flamengo disputarán la final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental.

"La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la CONMEBOL Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", comunicó el Palmeiras en sus redes sociales.

El fallecido viajaba en el autobús descapotable con decenas de hinchas del Palmeiras, los cuales se dirigían a una concentración de aficionados del club 'verdao' para animar a su equipo de cara a la final de este sábado. El vehículo transitaba por un circuito de playas de Lima, conocido como la Costa Verde, cuando tuvo lugar el trágico suceso.

"No se dio cuenta que el autobús pasaba debajo de un puente..."

Pese a que las circunstancias del accidente todavía se desconocen, los medios latinos y la policía local sostienen como hipótesis que el aficionado de 38 años se encontraba en estado ebrio y en un momento dado se precipitó del autobús y se golpeó la cabeza mortalmente contra una estructura. "El hincha no se percató que el vehículo pasaba bajo un puente peatonal y fue impactado en la cabeza por su estructura", informó un oficial de policía que lleva el caso.

El autobús se detuvo una vez se enteraron de que Brunelli había caído, e inmediatamente después varios amigos suyos le trasladaron al hospital más cercano, donde poco después confirmarían su fallecimiento.

En Lima, capital de Perú, se ha organizado un amplio despliegue de hasta 1.600 policías para asegurar lo máximo posible la seguridad de los cientos de miles de aficionados que se están dando cita en la ciudad en las últimas horas por motivo de la final de la Copa Libertadores, uno de los eventos deportivos por excelencia del continente sudamericano.

Perú, en estado de emergencia

Además, Perú ha declarado hace unas horas el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el aumento de la inmigración irregular. Por otra parte, la ciudad vive una peligrosa ola de extorsiones y asesinatos a sueldo del crimen organizado.

