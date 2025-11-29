Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Narcotráfico

La Policía desmantela una célula "hawalla" que actuaba como banca clandestina del narcotráfico internacional

Dieciséis detenidos y medio millón de euros en efectivo intervenidos en una operación que operaba como sistema de transferencias ocultas para organizaciones de droga.

La Policía desmantela una célula "hawalla" que actuaba como banca clandestina del narcotráfico internacional

La Policía desmantela una célula "hawalla"

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

La Policía Nacional ha desarticulado una estructura dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional a través del sistema clandestino de traslado de fondos conocido como "hawalla". El operativo se ha saldado con 16 detenidos, incluido el presunto líder de la red, y un importante arsenal de bienes intervenidos.

Según los investigadores, la célula funcionaba como una auténtica "entidad bancaria para el narco", moviendo dinero en efectivo entre distintos países casi a diario. El objetivo: blanquear los beneficios de la venta de droga o reinvertirlos en nuevas partidas de estupefacientes. Del total de detenidos, seis han ingresado en prisión provisional.

La operación incluyó la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga, entre ellos la vivienda del presunto "hawalladar" principal y un domicilio en Rivas Vaciamadrid, donde se acumulaban grandes cantidades de efectivo. En total se han intervenido: más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 mm y ocho vehículos de alta gama.

Cómo operaba el "hawalladar"

La investigación comenzó el pasado mes de mayo cuando los agentes detectaron movimientos sospechosos en la vivienda de Rivas Vaciamadrid, donde se almacenaba el dinero procedente de ventas de droga en el extranjero. Posteriormente, ese efectivo era distribuido a distintos puntos de España según las necesidades de los clientes.

El sistema consistía en un mecanismo paralelo a las transferencias bancarias tradicionales: cuando un grupo criminal vendía droga en otro país, recibía allí el pago y recurría al "hawalladar" para que este recogiera el dinero en el extranjero y entregara la misma cantidad (menos una comisión) en España, sin dejar rastro en el sistema financiero legal. La Policía mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El tocomocho y la estampita, los clásicos de las estafas, que como el turrón reaparecen en Navidad

El tocomocho y la estampita, los clásicos de las estafas, que como el turrón reaparecen en Navidad

Publicidad

Sociedad

Imagen del parque de la Concordia, Jaén

Encuentran muertas a dos adolescentes en un parque de Jaén

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

La Policía desmantela una célula "hawalla" que actuaba como banca clandestina del narcotráfico internacional

La Policía desmantela una célula "hawalla" que actuaba como banca clandestina del narcotráfico internacional

Policía municipal y Samur de Madrid en una imagen de archivo
AGRESIÓN SEXUAL

Detienen a un hombre en el barrio de Salamanca por violar y agredir a su pareja

Imagen del vehículo accidentado en Aiguaviva, Girona
Accidente de tráfico

Un kamikaze choca contra un autobús a la altura de Aiguaviva, en Girona, y se da a la fuga

El tocomocho y la estampita, los clásicos de las estafas, que como el turrón reaparecen en Navidad
ESTAFAS

El tocomocho y la estampita, los clásicos de las estafas, que como el turrón reaparecen en Navidad

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del “tocomocho” y la “estampita” en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña. Han sido detenidas seis personas e investigadas otras tres.

Muerte Slobodan Praljak
Efemérides

Efemérides de hoy 29 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 29 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Muere una mujer tras caer a un río en una ruta de montaña en los Picos de Europa

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

El detenido en Palma por agredir sexualmente a su sobrina de 9 años también habría abusado de su pareja

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Tres heridos graves en el incendio de una fábrica de reciclaje en Caldes de Montbui

Publicidad