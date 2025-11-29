La Policía desmantela una célula "hawalla" que actuaba como banca clandestina del narcotráfico internacional

La Policía Nacional ha desarticulado una estructura dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional a través del sistema clandestino de traslado de fondos conocido como "hawalla". El operativo se ha saldado con 16 detenidos, incluido el presunto líder de la red, y un importante arsenal de bienes intervenidos.

Según los investigadores, la célula funcionaba como una auténtica "entidad bancaria para el narco", moviendo dinero en efectivo entre distintos países casi a diario. El objetivo: blanquear los beneficios de la venta de droga o reinvertirlos en nuevas partidas de estupefacientes. Del total de detenidos, seis han ingresado en prisión provisional.

La operación incluyó la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga, entre ellos la vivienda del presunto "hawalladar" principal y un domicilio en Rivas Vaciamadrid, donde se acumulaban grandes cantidades de efectivo. En total se han intervenido: más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 mm y ocho vehículos de alta gama.

Cómo operaba el "hawalladar"

La investigación comenzó el pasado mes de mayo cuando los agentes detectaron movimientos sospechosos en la vivienda de Rivas Vaciamadrid, donde se almacenaba el dinero procedente de ventas de droga en el extranjero. Posteriormente, ese efectivo era distribuido a distintos puntos de España según las necesidades de los clientes.

El sistema consistía en un mecanismo paralelo a las transferencias bancarias tradicionales: cuando un grupo criminal vendía droga en otro país, recibía allí el pago y recurría al "hawalladar" para que este recogiera el dinero en el extranjero y entregara la misma cantidad (menos una comisión) en España, sin dejar rastro en el sistema financiero legal. La Policía mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas detenciones.

