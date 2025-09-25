El momento en el que Carlos Alcaraz se tuerce el tobillo en su estreno en Tokio

Lo que se esperaba como un estreno plácido de Carlos Alcaraz en el ATP500 de Tokio se tornó en drama en el quinto juego, cuando el murciano se dobló su tobillo izquierdo al restar una bola de Sebastián Báez. El reciente ganador del US Open pisó mal y directamente se tiró en la pista, la pista central del Ariake Coliseum enmudeció al ver al español siendo atendido con evidentes gestos de dolor.

El fisio vendó el tobillo del número 1 del mundo y Alcaraz ha seguido jugando ante el tenista argentino. Carlos Alcaraz, ganador de seis grand slam, afronta la recta final de la temporada con su participación en el ATP500 de Tokio y con los Másters 1.000 de Shanghái y París-Bercy; las Nitto ATP Finals y las finales de la Copa Davis como objetivos principales del murciano.

Nada frena a Carlos Alcaraz

Tras el susto con su tobillo, Alcaraz apretó los dientes y volvió a la pista para llevarse el duelo ante el argentino Báez en dos sets (6-4 y 6-2). El último juego del primer set y la segunda manga se jugaron bajo techo por la aparición de la lluvia en Tokio. "Yo lo noto, en algunas situaciones no, pero en otras me duele", les decía el murciano a su equipo.

El murciano, número 1 del mundo, se medirá el próximo sábado en los octavos de final del ATP500 de Tokio con el belga Zizou Bergs.

Carlos Alcaraz: "Estaba asustado, no voy a mentir"

"Estaba asustado, no voy a mentir. Estaba preocupado para ser honesto. Me toqué el tobillo y no me sentía bien al comienzo, estoy feliz de haber sido capaz de jugar después de eso", explicó Alcaraz sobre su incidente con el tobillo izquierdo.

"Vamos a ver, voy a tratar de recuperarme y estar listo para jugar el próximo partido y tener un nivel lo suficientemente bueno para competir. Fue desafortunado", admitió Alcaraz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com