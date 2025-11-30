Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

CANTABRIA

Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años tras un accidente en Cabezón de la Sal, Cantabria

El vehículo dio varias vueltas antes de quedar parado en un aparcamiento cercano a la vía donde se salió el coche.

Accidente en Cabez&oacute;n de la Sal

Accidente en Cabezón de la SalEFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Accidente mortal en la carretera nacional N-634 del municipio de Cabezón de la Sal donde tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han muerto tras el siniestro sobre las 00.30 horas. Los fallecidos eran vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña.

Se están investigando las causas del accidente que ha terminado con la vida de estos jóvenes en el punto kilométrico 244,9 de la N-634, antes del puente de Virgen de la Peña, según informa la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Al parecer, el conductor habría perdido el control del coche, ha sobrepasado una isleta yha dado varias vueltas hasta detenerse en el aparcamiento de un restaurante.

La Guardia Civil y sanitarios del 061 acudieron al lugar del accidente. También se trasladaron hasta allí los bomberos del autonómicos del parque de Valdáliga112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo, que seguía con vida cuando llegaron, pero murió pocos minutos después cuando estaban auxiliándolo los sanitarios.

Los familiares de los fallecidos han sido atendidos por psicólogos del Gobierno cántabro y el ejecutivo regional ha activado el protocolo operativo de múltiples víctimas.

Tres días de luto en Cabezón de la Sal

Los ayuntamientos cántabros de Cabezón de la Sal y Mazcuerras han decretado tres días de luto oficial por los jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico. Las víctimas eran residentes del municipio y el tercero era vecino de Villanueva de la Peña (Mazcuerras).

Las banderas ondearán a media en todos los edificios municipales "como muestra de dolor y respeto por la perdida de los tres jóvenes vecinos y amigos". El alcalde, de Cabezón de Sal, Víctor Reinoso, ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, asegura estar "consternada" por el "terrible accidente" que ha ocurrido durante esta madrugada y en el que han perdido la vida tres jóvenes de la localidad de 22, 23 y 25 años. "No hay consuelo para las familias", escribe en las redes sociales. Buruaga también ha trasladado su pésame y "todo su afecto" a los familiares y amigos de las víctimas "en este momento tan triste".

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado sus condolencias en las familias de los fallecidos en X: "Día triste para Cantabria por el terrible accidente de tráfico en el que han fallecido tres jóvenes en Virgen de la Peña. Tenían toda la vida por delante. No hay palabras para tanto dolor".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Policía desmantela una célula "hawalla" que actuaba como banca clandestina del narcotráfico internacional

La Policía desmantela una célula "hawalla" que actuaba como banca clandestina del narcotráfico internacional

Publicidad

Sociedad

Imagen de jabalíes en el campo

Encuentran otros ocho jabalíes muertos en Barcelona y la Generalitat se plantea pedir ayuda a la UME

Tractor en el campo

Muere un hombre de 46 años atropellado por su propio tractor en Monóvar, Alicante

Accidente en Cabezón de la Sal

Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años tras un accidente en Cabezón de la Sal, Cantabria

La Ordenatriz nos cuenta como mantener las toallas usadas como nuevas, la clave está en el lavado
Colada perfecta

Tus toallas pueden ocultar miles de millones de bacterias: así debes lavarlas para evitar infecciones

El escritor Eduardo Mendoza
Efemérides

Efemérides de hoy 30 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 30 de noviembre?

Imagen de la manifestación celebrada en Valencia
Manifestación DANA

La manifestación 'Mazón a presó' exige al expresident que deje el acta de diputado y se someta a la justicia

Más de 2.000 personas han recorrido las calles valencianas pidiendo que haya "un reconocimiento de responsabilidades" por la DANA.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.
INCENDIO

Encuentran un cadáver en el interior de una vivienda incendiada en Granada

La Policía ha confirmado que no se aprecian signos de violencia en el fallecido, un hombre de 83 años, que padecía síndrome de Diógenes.

Vistas de la reconstrucción de Picanya un año después de la tragedia de la dana, a 14 de noviembre de 2025

Muere un hombre mientras realizaba tareas de limpieza en zonas afectadas por la DANA en Casinos, Valencia

Agresión sexual a estas dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Francisco Franco

Detenido el hombre acusado de agredir sexualmente a dos activistas de Femen en un acto en honor a Franco

Imagen del parque de la Concordia, Jaén

Encuentran muertas a dos adolescentes en un parque de Jaén

Publicidad