Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años tras un accidente en Cabezón de la Sal, Cantabria

Accidente mortal en la carretera nacional N-634 del municipio de Cabezón de la Sal donde tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han muerto tras el siniestro sobre las 00.30 horas. Los fallecidos eran vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña.

Se están investigando las causas del accidente que ha terminado con la vida de estos jóvenes en el punto kilométrico 244,9 de la N-634, antes del puente de Virgen de la Peña, según informa la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Al parecer, el conductor habría perdido el control del coche, ha sobrepasado una isleta yha dado varias vueltas hasta detenerse en el aparcamiento de un restaurante.

La Guardia Civil y sanitarios del 061 acudieron al lugar del accidente. También se trasladaron hasta allí los bomberos del autonómicos del parque de Valdáliga112, que tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo, que seguía con vida cuando llegaron, pero murió pocos minutos después cuando estaban auxiliándolo los sanitarios.

Los familiares de los fallecidos han sido atendidos por psicólogos del Gobierno cántabro y el ejecutivo regional ha activado el protocolo operativo de múltiples víctimas.

Tres días de luto en Cabezón de la Sal

Los ayuntamientos cántabros de Cabezón de la Sal y Mazcuerras han decretado tres días de luto oficial por los jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico. Las víctimas eran residentes del municipio y el tercero era vecino de Villanueva de la Peña (Mazcuerras).

Las banderas ondearán a media en todos los edificios municipales "como muestra de dolor y respeto por la perdida de los tres jóvenes vecinos y amigos". El alcalde, de Cabezón de Sal, Víctor Reinoso, ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, asegura estar "consternada" por el "terrible accidente" que ha ocurrido durante esta madrugada y en el que han perdido la vida tres jóvenes de la localidad de 22, 23 y 25 años. "No hay consuelo para las familias", escribe en las redes sociales. Buruaga también ha trasladado su pésame y "todo su afecto" a los familiares y amigos de las víctimas "en este momento tan triste".

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado sus condolencias en las familias de los fallecidos en X: "Día triste para Cantabria por el terrible accidente de tráfico en el que han fallecido tres jóvenes en Virgen de la Peña. Tenían toda la vida por delante. No hay palabras para tanto dolor".

