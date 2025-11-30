Ábalos dice adaptarse a la cárcel y advierte: "Sigo fuerte, no me van a callar"

José Luis Ábalos aseguró este domingo que su adaptación a la cárcel de Soto del Real está siendo "menos traumática" de lo que esperaba y advirtió de que sigue "fuerte y firme" y que no le van a "doblegar ni callar". El exministro y ex secretario de Organización del PSOE lanzó este mensaje a través de su cuenta en X, donde también agradeció el trato recibido por parte de los funcionarios y de otros internos desde su ingreso el jueves por el caso Koldo.

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar...", escribió.

Ábalos mantiene actividad en esta red social a pesar de que, según Instituciones Penitenciarias, ningún preso tiene acceso a Internet. El exministro actualizó este sábado su cuenta, ahora denominada 'En el nombre de Ábalos', en la que se presenta como diputado por Valencia e inocente.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 24 años de prisión por el presunto cobro de comisiones irregulares vinculadas a contratos de mascarillas. Ábalos está procesado junto a su exasesor, Koldo García, por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, al considerar que ambos se concertaron con el empresario Víctor de Aldama para beneficiarse económicamente de adjudicaciones presuntamente irregulares.

Instituciones Penitenciarias recuerda que el exministro puede comunicarse mediante llamadas desde cabinas analógicas, contabilizadas por minutos y con cargo a su peculio, así como a través de comunicaciones semanales con familiares autorizados y un vis a vis mensual. Debido a esto, Ábalos puede contar todo lo que considere a diario y, su persona de confianza, se encargaría de publicarlo en su cuenta de X.

Actividad en su cuenta de X y mensajes previos a su ingreso

José Luis Ábalos estaría cediendo su cuenta de X a una persona de máxima confianza. Su perfil pasó a llamarse 'En el nombre de Ábalos' y actualizó la biografía con la frase "Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

Los cambios se produjeron el sábado por la mañana, cuando también publicó un mensaje a las 9:02 horas con un texto de Guillermo Mayer titulado 'No te Rindas' y un vídeo del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez.

El jueves, poco antes de que el magistrado Leopoldo Puente decretara su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, Ábalos advirtió que investigar el rescate de Air Europa sería "abrir el melón" y que "ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados". Un día antes, también sostuvo en X que, según fuentes presenciales, existió la supuesta reunión en 2018 entre Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi.

