Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Baloncesto
Fútbol
Motor
Tenis

Estados Unidos

Muere Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años, al recibir un codazo en pleno partido

El baloncestista, pese a mostrar signos de dolor, siguió jugando varios minutos más.

Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 a&ntilde;os fallecido

Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años fallecidoConnors State College

Publicidad

Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años perteneciente a la plantilla de Connors State College (Oklahoma), murió el pasado martes poco después de recibir un codazo en pleno partido.

Recibió un codazo, siguió jugando y murió tres días después

Dietz, de 2'03 centímetros y nacido en Arkansas (Estados Unidos), sufrió el golpe tres días antes (22 de noviembre), fue atendido durante el partido e incluso volvió a jugar unos minutos en los que no dejaba de quejarse y tocarse la zona afectada. Fue tras este cuando se le envió a un hospital en el que estuvo ingresado tres días hasta que falleció por la conmoción cerebral.

Tras confirmarse el fallecimiento del joven deportista se ha reabierto el debate sobre si se actuó correctamente en lo referente al protocolo por golpes en la cabeza que está instaurado en la mayoría de ligas profesionales del mundo.

En el vídeo cedido por Grayson Colleague se puede apreciar como Dietz sufre un codazo mientras está intentando anotar en el poste bajo y pese a sus gestos de dolor continúa jugando un par de jugadas más hasta que se va al banquillo.

"Mientras procesamos nuestro propio duelo..."

"La familia Cowboy ha sufrido una pérdida inimaginable. Como saben, el estudiante de segundo año Ethan Dietz se lesionó durante un partido de baloncesto masculino el sábado. Falleció esta mañana, 25 de noviembre. Ethan ejemplificó lo que significa ser un Cowboy, valorar el trabajo duro y ser parte de un equipo. Mientras el equipo y la comunidad Cowboy procesamos nuestro propio duelo, nuestro corazón está con su familia y amigos... La pérdida de Ethan nos recuerda a todos lo preciosa que es la vida y cuánto influyen en nuestras vidas las personas que nos rodean. Mientras atravesamos esta pérdida juntos como comunidad, dejémonos inspirar por el espíritu, la amistad y el amor de Ethan. Se ha programado una vigilia en honor a Ethan para el lunes 1 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Edificio de Bellas Artes Nero en el Campus Warner.", lamentó Connors State College en su cuenta oficial de Facebook. También informó de que el campus estaría cerrado del 24 al 28 de noviembre.

Antes de abandonar el partido, Dietz anotó 6 puntos con 3 de 5 tiros, 4 rebotes, una asistencia y un tapón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El 'enganchón' de Mbappé tras su póker en Atenas: "Es una falta de respeto a ti y una mala pregunta"

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles a Olympiacos

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz durante las ATP Finals 2025

La razón por la que Carlos Alcaraz ha perdido dos millones de dólares a final de año

Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años fallecido

Muere Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años, al recibir un codazo en pleno partido

Imágenes de Joan Gaspart y Florentino Pérez

Gaspart: "Florentino Pérez es el Negreira del fútbol español, hace trampas y él controla todo"

Mbappé durante el Girona-Real Madrid de la temporada pasada
LaLiga

Girona - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Norris, Piastri y Verstappen tras la qualy del GP de Catar
Fórmula 1

Qué necesita Lando Norris en la carrera del GP de Catar para ser campeón de Fórmula 1

Manuel Vela en el Everest
Ultradistancia

Manuel Vela completa la triple corona de la ultradistancia en el Everest: 200km a 3.000 metros de altitud

Ha participado en la Maratón Des Sables del Sáhara, la Coastal Challenge de Costa Rica y la última aventura ha sido el Everest Trail Race del Himalaya. Todo comenzó por una búsqueda en internet de la carrera más difícil del mundo.

Salida de la carrera al sprint en Catar
Fórmula 1

Piastri recorta a Norris y Alonso cae a plomo en la sprint: del 4º al 7º

El australiano gana la sprint de Catar y recorta dos puntos a Norris y tres a Verstappen. Los dos españoles terminan en los puntos.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lamine

El Barça remonta al Alavés con un doblete de Olmo y dormirá como líder en solitario de la Liga (2-1)

Aficionados del Palmeiras en la previa de la final de la Copa Libertadores

Muere un médico y aficionado del Palmeiras tras caerse de un autobús descapotable antes de la final de la Libertadores

Cata Coll defiende un balón ante la presión de Nicole Anyomi

España resiste el asedio alemán en Kaiserslautern y todo se decidirá en el Metropolitano

Publicidad