Muere Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años, al recibir un codazo en pleno partido

Ethan Dietz, jugador de baloncesto de 20 años perteneciente a la plantilla de Connors State College (Oklahoma), murió el pasado martes poco después de recibir un codazo en pleno partido.

Recibió un codazo, siguió jugando y murió tres días después

Dietz, de 2'03 centímetros y nacido en Arkansas (Estados Unidos), sufrió el golpe tres días antes (22 de noviembre), fue atendido durante el partido e incluso volvió a jugar unos minutos en los que no dejaba de quejarse y tocarse la zona afectada. Fue tras este cuando se le envió a un hospital en el que estuvo ingresado tres días hasta que falleció por la conmoción cerebral.

Tras confirmarse el fallecimiento del joven deportista se ha reabierto el debate sobre si se actuó correctamente en lo referente al protocolo por golpes en la cabeza que está instaurado en la mayoría de ligas profesionales del mundo.

En el vídeo cedido por Grayson Colleague se puede apreciar como Dietz sufre un codazo mientras está intentando anotar en el poste bajo y pese a sus gestos de dolor continúa jugando un par de jugadas más hasta que se va al banquillo.

"Mientras procesamos nuestro propio duelo..."

"La familia Cowboy ha sufrido una pérdida inimaginable. Como saben, el estudiante de segundo año Ethan Dietz se lesionó durante un partido de baloncesto masculino el sábado. Falleció esta mañana, 25 de noviembre. Ethan ejemplificó lo que significa ser un Cowboy, valorar el trabajo duro y ser parte de un equipo. Mientras el equipo y la comunidad Cowboy procesamos nuestro propio duelo, nuestro corazón está con su familia y amigos... La pérdida de Ethan nos recuerda a todos lo preciosa que es la vida y cuánto influyen en nuestras vidas las personas que nos rodean. Mientras atravesamos esta pérdida juntos como comunidad, dejémonos inspirar por el espíritu, la amistad y el amor de Ethan. Se ha programado una vigilia en honor a Ethan para el lunes 1 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Edificio de Bellas Artes Nero en el Campus Warner.", lamentó Connors State College en su cuenta oficial de Facebook. También informó de que el campus estaría cerrado del 24 al 28 de noviembre.

Antes de abandonar el partido, Dietz anotó 6 puntos con 3 de 5 tiros, 4 rebotes, una asistencia y un tapón.

