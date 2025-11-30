Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Girona - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

El equipo blanco necesita la victoria para volver al liderato tras dos pinchazos consecutivos en Liga. Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el Girona-Real Madrid de la jornada 14.

Mbapp&eacute; durante el Girona-Real Madrid de la temporada pasada

Mbappé durante el Girona-Real Madrid de la temporada pasadaEuropa Press

Publicidad

Sin margen de error. Así afronta el Real Madrid el partido de la jornada 14 de Liga ante el Girona en Montilivi tras pinchar en las dos últimas jornadas (empate ante Rayo y Elche). Además, la victoria culé ante el Alavés de este sábado ha dejado a los azulgrana como nuevos líderes en solitario de la competición (34 puntos) a la espera de lo que haga el equipo de Xabi (32 puntos y un partido menos).

Los de Flick enlazan cuatro victorias seguidas en Liga, y el Atleti, con seis consecutivas tras vencer al Oviedo en el Metropolitano, también acecha con 31 puntos.

El equipo de Xabi, por su parte, necesita ganar sí o sí para romper la mala racha liguera y volver a coger velocidad de crucero en Liga si no quiere perder el liderato. Ya venció a Olympiacos sufriendo y pese a que el Girona está en descenso ha puntuado en cuatro de sus últimos seis partidos. Además, en sus cinco duelos más recientes ante el Madrid en Montilivi se ha impuesto en dos de ellos.

¡Ausencias... y posibles onces!

El Girona tiene muchas ausencias importantes, y es que el equipo de Michel no contará con Artero, Blind, Juan Carlos, Lemar, Krapytsov, David López, Portu, Stuani y van de Beek. Los blancos, por su parte, también sufren bajas capitales como Alaba, Asencio, Carvajal y Huijsen, todas en defensa. Habrá que ver si Xabi alinea a Militao y Rüdiger, recién salidos de lesión.

  • Girona: Gazzaniga; Moreno, Rincon, Vitor Reis, Martínez; Gil, Ounahi, Witsel, Martín, Tsygankov y Vanat.
  • Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Asencio, Arnold; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Girona-Real Madrid

El partido de la jornada 14 de Liga entre Girona y Real Madrid se disputará este domingo 30 de noviembre a las 21:00 en el estadio de Montilivi, y podrás seguirlo en directo en la página web de Antena 3 Deportes con la narración y la última hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Laporta pasa al ataque y contesta a Florentino Pérez: "Tienen barcelonitis"

Joan Laporta, presidente del Barça

Publicidad

Deportes

Mbappé durante el Girona-Real Madrid de la temporada pasada

Girona - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Norris, Piastri y Verstappen tras la qualy del GP de Catar

Qué necesita Lando Norris en la carrera del GP de Catar para ser campeón de Fórmula 1

Manuel Vela en el Everest

Manuel Vela completa la triple corona de la ultradistancia en el Everest: 200km a 3.000 metros de altitud

Salida de la carrera al sprint en Catar
Fórmula 1

Piastri recorta a Norris y Alonso cae a plomo en la sprint: del 4º al 7º

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lamine
LaLiga

El Barça remonta al Alavés con un doblete de Olmo y dormirá como líder en solitario de la Liga (2-1)

Aficionados del Palmeiras en la previa de la final de la Copa Libertadores
Fútbol

Muere un médico y aficionado del Palmeiras tras caerse de un autobús descapotable antes de la final de la Libertadores

El joven hincha se cayó del vehículo en plena marcha. La final se disputará este sábado en Perú, que hace unas horas declaró el estado de emergencia.

Cata Coll defiende un balón ante la presión de Nicole Anyomi
Final Nations League

España resiste el asedio alemán en Kaiserslautern y todo se decidirá en el Metropolitano

La selección española logró salir de Kaiserslautern sin encajar un gol ante una Alemania que fue superior. El título de la Nations League 2025 se decidirá el martes en el Metropolitano.

Tania Souza, en una imagen de archivo

Aparece muerta en su casa Tania Souza, famosa 'ring girl' y entrenadora de MMA

Lamine Yamal, en un partido de Liga con el Barcelona

Barcelona - Alavés: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Edna Imade cumple su sueño: de llegar en patera a jugar en la selección española

Edna Imade cumple su sueño: de llegar en patera a jugar en la selección española

Publicidad