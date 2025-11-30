Girona - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Sin margen de error. Así afronta el Real Madrid el partido de la jornada 14 de Liga ante el Girona en Montilivi tras pinchar en las dos últimas jornadas (empate ante Rayo y Elche). Además, la victoria culé ante el Alavés de este sábado ha dejado a los azulgrana como nuevos líderes en solitario de la competición (34 puntos) a la espera de lo que haga el equipo de Xabi (32 puntos y un partido menos).

Los de Flick enlazan cuatro victorias seguidas en Liga, y el Atleti, con seis consecutivas tras vencer al Oviedo en el Metropolitano, también acecha con 31 puntos.

El equipo de Xabi, por su parte, necesita ganar sí o sí para romper la mala racha liguera y volver a coger velocidad de crucero en Liga si no quiere perder el liderato. Ya venció a Olympiacos sufriendo y pese a que el Girona está en descenso ha puntuado en cuatro de sus últimos seis partidos. Además, en sus cinco duelos más recientes ante el Madrid en Montilivi se ha impuesto en dos de ellos.

¡Ausencias... y posibles onces!

El Girona tiene muchas ausencias importantes, y es que el equipo de Michel no contará con Artero, Blind, Juan Carlos, Lemar, Krapytsov, David López, Portu, Stuani y van de Beek. Los blancos, por su parte, también sufren bajas capitales como Alaba, Asencio, Carvajal y Huijsen, todas en defensa. Habrá que ver si Xabi alinea a Militao y Rüdiger, recién salidos de lesión.

Girona: Gazzaniga; Moreno, Rincon, Vitor Reis, Martínez; Gil, Ounahi, Witsel, Martín, Tsygankov y Vanat.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Asencio, Arnold; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Girona-Real Madrid

El partido de la jornada 14 de Liga entre Girona y Real Madrid se disputará este domingo 30 de noviembre a las 21:00 en el estadio de Montilivi, y podrás seguirlo en directo en la página web de Antena 3 Deportes con la narración y la última hora.

