Piastri recorta a Norris y Alonso cae a plomo en la sprint: del 4º al 7º

El australiano gana la sprint de Catar y recorta dos puntos a Norris y tres a Verstappen. Los dos españoles terminan en los puntos.

Salida de la carrera al sprint en Catar

Salida de la carrera al sprint en CatarEFE

Oscar Piastri se ha llevado la victoria en la carrera al sprint del GP de Catar -su tercera consecutiva en Losail- por delante de Russell y Norris, lo que le ha valido al australiano para recortar dos puntos a su compañero y otros tres a Verstappen, al que ha adelantado en el Mundial de Pilotos.

Otra sprint aburrida

Una sprint de 19 vueltas que se hizo eterna y en la que apenas se vieron adelantamientos. El trazado de Losail no es muy propicio al espectáculo, y además de que la zona de DRS parece demasiado corta, en el día de hoy el gran 'interés' residió al final de la prueba, donde los ingenieros comenzaron a avisar a los pilotos de que tuvieran cuidado con los límites de la pista. Finalmente Yuki Tsunoda fue el único que recibió una sanción de 5 segundos, pero Antonelli la rozó.

El Aston de Alonso se desvanece... pero suma dos puntos

Fernando Alonso y Carlos Sainz pudieron entrar en posición de puntos tras ocupar la séptima y la octava plaza respectivamente, las dos últimas que reparten puntos en las carreras al sprint. No obstante, 'Magic' partió cuarto pero su sueño con entrar en el podio se desvaneció tras perder dos posiciones en la salida con Verstappen y Tsunoda, más adelante cometió un error en la salida de la última curva y Antonelli le ganó la sexta plaza en la recta principal. El asturiano, al menos, suma dos puntos que le valen para ponerse con 42 y adelantar a Oliver Bearman en el Mundial de Pilotos. Carlos Sainz mantuvo la octava posición para sumar el último punto.

Así está el Mundial a falta de dos carreras

Con solo dos carreras por delante (mañana Catar y después Abu Dabi), Lando Norris sigue dominando el Mundial con 396 puntos por delante de Piastri (2º con 374) y Verstappen (3º con 370). La clasificación para el GP de mañana tendrá lugar este sábado a partir de las 19:00 en horario peninsular.

