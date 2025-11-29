La compraventa de viviendas repunta en septiembre a pesar de que los precios siguen subiendo

Son datos del Consejo General del Notariado y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Datos que ponen sobre la mesa el repunte de la compraventa de vivienda en nuestro país durante el mes de septiembre en relación con los meses de verano, cuando se había reducido el número de transacciones.

Esto es algo habitual. Julio y agosto son meses de menor movimiento en el sector inmobiliario, si bien las cifras nos permiten dar un paso más y hacer un pequeño análisis de la situación general. El incremento durante el mes de septiembre se sitúa en un 5% hasta rozar las 59.000 transacciones en el conjunto del país, y lleva aparejada también una subida de los precios y de las hipotecas: un 6,3% los primeros y un 11,4% las segundas.

Galicia es la comunidad en la que más se incrementaron las transacciones en 2024

Las operaciones crecieron en trece comunidades y se redujeron en el resto. Los mayores avances se dieron en Castilla y León, La Rioja, Murcia, Extremadura, Aragón o Andalucía.

Destaca también el incremento en Galicia, la comunidad en la que más habían aumentado las transacciones en el conjunto del ejercicio anterior, es decir, en el año 2024. En los datos ahora analizados, tomando septiembre como referencia, el incremento es también ligeramente superior a la media nacional.

Se incrementa el número de hipotecas firmadas

En esta línea, algo que resulta bastante lógico es que esto vaya de la mano del incremento de la financiación. En septiembre se firmaron en Galicia 1.920 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un 18,5% más que en el mismo mes del año anterior. Este dato supera el 12% registrado a nivel nacional, con más de 29.600 operaciones firmadas.

A pesar de esta evolución, uno de los problemas fundamentales a nivel general continúa siendo la falta de oferta. Faltan viviendas. Quienes quieren comprar tienen menos opciones y, por supuesto, más caras. Hasta el punto de que en muchas ocasiones acaba siendo inasumible para una gran parte de la población.

Una de las grandes demandas para tratar de poner solución al grave problema de la vivienda es la ampliación del parque residencial público: que Gobierno, comunidades, ayuntamientos e instituciones en general tomen medidas en este sentido.

Galicia es una de las que está realizando una mayor apuesta en este ámbito. Tiene en estos momentos en marcha 3.000 viviendas públicas y prevé llevar a cabo otras 1.000 durante el próximo año, 2026. El objetivo es poder duplicar el número de viviendas públicas en la comunidad para el año 2028. Un proyecto ambicioso con el objetivo de poner más vivienda en el mercado, llegar a más ciudadanos, y que esto influya también positivamente en los precios.

