España resiste el asedio alemán en Kaiserslautern y todo se decidirá en el Metropolitano

La selección española de fútbol, actual campeona del mundo, sobrevivió al asedio al que le sometió Alemania en el estadio Fritz-Walter de Kaiserslautern (0-0) en el primer partido de la final de la Nations League 2025. El equipo alemán fue netamente superior al conjunto de Sonia Bermúdez pero se topó con una gran Cata Coll y en dos ocasiones con los palos. El marcador no se movió y España se jugará el título el próximo martes en el Metropolitano.

Se puede asegurar, sin riesgo a equivocarse, que lo mejor para España en el primer partido ante Alemania en la final de la Nations League fue el resultado. Y es que el equipo germano mereció ganar un partido que gobernó de principio a fin. La actual campeona del mundo no pudo mandar en ningún momento ante una Alemania que mereció más de un gol.

Cata Coll e Irene Paredes evitaron el gol alemán en la primera parte, manteniendo un 0-0 que no reflejaba lo visto sobre el campo. No cambió mucho la cosa en el segundo tiempo, con el conjunto alemán imponiendo su juego y obligando a las de Sonia Bermúdez a replegarse de forma constante.

España, todo hay que decirlo, se pudo adelantar al comienzo de la segunda parte, cuando Esther González se encontró con un poste en un remate desde el interior del área, tras una gran jugada de Mariona Caldentey.

Pese al dominio alemán, el marcador no se movió y España logró salir de Alemania sin recibir goles y con el Metropolitano esperando a la vuelta. Allí se decidirá quién levanta el título de la Nations League.