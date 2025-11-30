La razón por la que Carlos Alcaraz ha perdido dos millones de dólares a final de año

Carlos Alcaraz ha 'perdido' la mitad de su 'Bonus Pool' de la temporada de 2025 por haberse ausentado de los Masters 1.000 de Canadá y Shanghái. En total, el murciano ha dejado de ganar 2'07 millones de dólares por este motivo a pesar de haber sido el mejor tenista en prácticamente todos los aspectos.

El español ha terminado 2025 como número 1 del mundo a pesar de que en la recta final no pudo conquistar el Masters de París (cayó en su debut) ni las ATP Finals (perdió la final ante Sinner), además de no participar en la Copa Davis por precaución (España claudicó en la final ante Italia).

No obstante, el murciano ha cerrado su mejor campaña como profesional ganando Roland Garros y US Open, los Masters de Montecarlo, Roma y Cincinnati y los ATP 500 de Rotterdam, Queen's y Tokio.

¿Qué es el Bonus Pool y por qué ha perdido dos millones?

Ahora bien, Alcaraz, entre otras muchas fuentes de ingreso (publicidad, Six Kings Slam...), se ha embolsado 18.803.427 millones de dólares en 2025 solo en los premios por sus resultados en los diferentes torneos que ha disputado. El tema es que a final de año también ha recibido el correspondiente 'Bonus Pool', que consiste en unos premios que reparte la ATP entre los 30 jugadores que más puntos han sumado entre los nueve Masters 1.000 y las ATP Finals.

Masters obligatorios... y por qué Sinner no ha ganado ni un euro

Ahí, el pupilo de Ferrero ha sido el mejor (4.420 puntos) al haberse proclamado campeón en tres de ellos (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y haber llegado a la final de la Copa de Maestros. Por lo tanto, le correspondían 4'14 millones de dólares por este bonus, aunque ha dejado de ganar exactamente la mitad (2'07) al haberse ausentado en los Masters de Canadá y Shanghái. El problema es que ocho de los nueve Masters (excepto Montecarlo) son obligatorios para los 30 primeros de la ATP, por lo que cada ausencia en uno de estos torneos reduce el Bonus Pool en un 25%. En total, Carlos, al haberse perdido dos, deja de ganar el 50% del premio. La situación de Sinner es incluso peor ya que pese a ser el segundo mejor jugador en este apartado, no recibirá ni un dólar de los

1,65 millones de euros que le corresponden al perderse cinco Masters (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid por la sanción por dopaje y Canadá por descanso).

Alcaraz también fue el mejor en torneos de ATP 500 al conquistar Rotterdam, Queen's y Tokio, además de jugar la final del Godó y llegar a cuartos en Doha. Sumó otros 863.000 euros extra.

