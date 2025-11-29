Manuel Vela completa la triple corona de la ultradistancia en el Everest: 200km a 3.000 metros de altitud

El murciano Manuel Vela empezó en el desierto del Sáhara corriendo 250 kilómetros, y no contento con eso continúo corriendo por la jungla de Costa Rica para completar ahora el Everest Trail Race en el Himalaya. Entre ocho y nueve horas diarias combinando carrera y caminata en unas condiciones muy difíciles para el cuerpo humano.

"Hay un déficit de oxígeno y dormíamos a -10º"

La capacidad física llevada al límite. "Hay un déficit de oxígeno importante, íbamos cargados con nuestra mochila con todas las pertenencias y dormíamos en campamentos a diez grados bajo cero", así contaba Manuel a Antena 3 Deportes su experiencia en el Everest.

200 kilómetros a una altitud de más de 3.000 metros que Manuel ha conseguido completar subiéndose al podio. "En Costa Rica quedé noveno, pero ahora he terminado tercero", cuenta Manuel muy orgulloso de su logro. Un hito donde la parte mental ha sido muy importante para seguir adelante en momentos donde la capacidad física flaqueaba". La parte mental es fundamental, casi más importante que la física porque la motivación viene y va pero la disciplina siempre está ahí", así habla nuestro protagonista de la importancia de la mente en plena carrera para no rendirse.

Todo comenzó cuando buscó en internet la carrera más difícil de completar

Manuel, movido por una promesa buscó un día en internet la carrera más difícil de completar y encontró la Maratón Des Sables del Sáhara. Cumpliendo así su compromiso consigo mismo se preparó y completó la prueba en el desierto. Este primer reto le llevó a completar la triple corona de la ultradistancia, y a su primer reto sumó un segundo, la Coastal Challenge, y así hasta llegar al tercero, el Everest Trail Race. "Había que completar la triple corona", se comprometió Manu con su reto más personal.

Además de deporte, para Manuel estos logros le han supuesto un cambio vital: "Para mí esto se ha convertido en mi estilo de vida, es lo que me hace feliz y me ha convertido en mejor persona", sólo por eso Manuel está convencido de que ha merecido la pena todo el esfuerzo.

Lo que comenzó en 2021 siendo un promesa y un compromiso personal se ha convertido ahora en su estilo de vida, y ya tiene en mente su próximo reto: la Ultra Trail de Mont-Blanc.

