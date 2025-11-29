LaLiga
Barcelona - Alavés, en directo: ¡los de Flick remontan pero no sentencian! (2-1)
Los de Flick apuntan al liderato tras el desastre de Stamford Bridge. Sigue en directo el Barça-Alavés de la jornada 14 de LaLiga.
Después del batacazo de Stamford Bridge (3-0), el Barça aspira a dormir este sábado como líder en solitario de la Liga si consigue imponerse al Alavés en el segundo partido en el 'nuevo' Camp Nou.
Los de Flick, que vienen de perder en Londres pero de enlazar tres victorias consecutivas en Liga, anotando 11 goles en tres partidos, y de recortarle cuatro puntos al Real Madrid, quien se impuso en el Clásico pero que se dejó dos empates ante Rayo y Elche como visitante en sus dos últimos encuentros ligueros.
Los de Álava, por su parte, están cumpliendo con las expectativas al haber sumado ya 15 puntos de 39 jugados y estar en estos momentos cuatro por encima del descenso. No obstante, este sábado afrontan uno de los partidos más complicados de la temporada, y además su balance como visitante es de cuatro puntos de 18 habiendo marcado solo dos goles.
Bajas y posibles onces de hoy
En cuanto a las ausencias para hoy, el equipo catalán no cuenta con Araújo (enfermedad), Ter Stegen, Gavi y Fermín, recientemente lesionado. En el Alavés la única ausencia es Garcés.
- Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.
- Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Denis; Vicente, Aleñá, Toni Martínez; y Lucas Boyé.
¡Sigue el Barça-Alavés en directo!
El Barça-Alavés de la jornada 14 podrás seguirlo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora en directo.
Paradaaa de Sivera
Buena parada del guardameta visitante tras un remate rápido que le llegó al cuerpo.
Amarilla a Calebe
Tercera del partido y segunda para un jugador del Alavés... Agarró de forma continuada a Balde tras una gran acción defensiva del lateral culé.
Falta peligrosa para el Barça
Sale dominador el equipo de Flick en esta segunda parte. Quiere conseguir el tercer tanto para empezar a estar tranquilo.
¡¡Se reanuda el partido!!
Vuelve el fútbol a la ciudad condal. Gana el Barça tras remontar el tanto de Ibáñez con goles de Lamine y Olmo. Flick además mete dos cambios: entran Rashford y Koundé por Bernal y Eric García.
¡DESCANSO! | Barça 2-1 Leganés
¡Final de la primera parte! Gana el Barça tras remontar el gol de Ibáñez en el minuto 1, Lamine empató en el 8' y Olmo puso por delante a los locales tras una gran asistencia de Raphinha, que ha dado ya dos pases de gol esta tarde. Lamine también se estrelló con el larguero poco después y Boyé perdonó el empate... Partido muy abierto y con ocasiones para ambos. Los vascos plantando cara de tú a tú...
¡¡LUCAS BOYÉ!!
¡Qué partido! Ha tenido el empate Lucas Boyé tras una gran jugada por la banda izquierda. El remate del ariete del Alavés se fue por pocos metros.
¡AL PALO LAMINE!
¡¡Ahora sí que ha perdonado Lamine!! Intentó la filigrana ante Sivera, al que superó con una gran pisadita pero su remate con la derecha se fue al palo cuando lo tenía todo de cara.
Min 39. Barça - Alavés: 2-1
Pese a que está perdiendo, la imagen del Alavés en el Camp Nou es más que notable, el equipo de Coudet no duda en presionar y en salir con muchos hombres al ataque, veremos también cuánto tiempo les dura la gasolina.
Sangrando Eric García...
El defensa culé se dolía en el césped tras sufrir un codazo en la cara. Recordemos que lleva máscara por una lesión en la nariz. Veremos si puede continuar y en qué condiciones.
⚽ ¡¡GOOOL de OLMO!! 2-1
¡Perdonó Jonny lo imperdonable y a la jugada siguiente quien no lo hizo fue Dani Olmo! Volvió a ganar la banda izquierda Raphinha para dar su segunda asistencia de la tarde. El remate de Olmo de primeras fue fantástico. YA GANA EL BARÇA.
¡¡PARADÓN DE JOAN GARCÍA!!
¡Estratosférica parada de Joan García a Johnny! La tuvo el Alavés para volver a ponerse por delante. ERA CLARÍSIMA.
Buenos minutos del Alavés...
El equipo de Coudet se sacude la presión local durante unos minutos tras un buen par de posesionas largas y de calidad. Rozamos ya el minuto 20 con un 1-1 en el marcador.
⚽ ¡¡EMPATAA LAMINE!! 1-1
¡No se ha hecho esperar la reacción culé! Balde y Raphinha se entienden perfectamente y encuentran huecos en el flanco izquierdo para filtrar un pase de la muerte que se pasea por el área y al que llega Lamine para fusilar a Sivera. Vuelve la igualdad al Camp Nou.
¡Ya busca el empate el Barça!
Se durmió en el córner y segundos después casi encaja el segundo tras una grave pérdida en el centro del campo. El Barça quiere reaccionar ya, otra cosa no pero tiempo tiene...
⚽ ¡¡GOOOOL del ALAVÉS!!
¡Primera jugada del partido y GOOL del Alavés en Barcelona! Los de Coudet se imponen por arriba en el córner e Ibáñez remata a bocajarro para poner a su equipo por delante!
¡¡ARRANCA EL PARTIDO!!
📢 ¡Ruedaaa el balón en Barcelona! ¡Empieza el Barça-Alavés de la 14º jornada de Liga!
¡La señera y los colores del Barça toman el Camp Nou!
¡Ya está todo listo! La grada azulgrana con los colores de la señera y el FC Barcelona por el 126º aniversario del club ¡Suena el himno del Baaarça!
¡LaLiga, al rojo vivo!
Ya hemos completado 13 jornadas ligueras y, de momento, los cuatro primeros de la clasificación están en apenas un puñado de puntos. El Real Madrid es líder con 32 puntos, le sigue el Barça con 31 y después el Villarreal con 29 y el Atleti con 28 tras enlazar cinco victorias consecutivas. El quinto clasificado es el Betis con 21 puntos, a 7 del Atleti. LaLiga está absolutamente preciosa, a ver si Atleti, y especialmente Villarreal pueden seguir el ritmo de los dos colosos...
¡30 minutos para que ruede el balón en el Camp Nou!
Prácticamente todo listo en el Camp Nou para que eche el balón a rodar... El Barça, con cambios en el once, aspira a una nueva victoria en Liga para dormir como líder este sábado; el Alavés, por su parte, sueña con puntuar y seguir distanciándose del descenso.
Además, el club blaugrana celebra este sábado 126 años de historia.
¡Bajas y ausencias!
En cuanto a las ausencias para hoy, el equipo catalán no cuenta con Araújo (enfermedad), Ter Stegen, Gavi y Fermín, recientemente lesionado. En el Alavés la única ausencia es Garcés.
¡ALINEACIÓN DEL ALAVÉS!
¡Coudet sale así en el nuevo Camp Nou! Ya tenemos los 22 protagonistas confirmados para el partido de hoy de la jornada 14.
🔵 11: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.
Varias novedades en el once de Flick
Además de Bernal, entra Raphinha de titular y también es 'novedad' Marc Casadó. Veremos si después Pedri tiene minutos, dependiendo también de como vaya el partido. Lamine, Olmo, Raphinha y Lewandowski, la pólvora para hoy.
¡¡ONCE OFICIAL DEL BARÇA!!
¡Ya tenemos la alineación oficial de Hansi Flick! Así sale el Barça para recibir al Alavés a partir de las 16:15...
🔴 🔵 11: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Marc Bernal; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.
Vuelve Pedri... a falta de los onces oficiales de Barça y Alavés
Día de enhorabuena para el Barça.... HOY VUELVE PEDRI. El canario llevaba de baja tras lesionarse en el Clásico a finales de octubre y ha estado de baja exactamente un mes, tiempo en el que el Barça ha recuperado cuatro puntos de ventaja respecto al Madrid pero ha sido incapaz de ganar los dos partidos de Champions (Brujas y Chelsea). El cerebro y el todo de este Barça ya está de vuelta. Los de Flick siguen recuperando efectivos y lo hacen en un momento de aparente debilidad en el lado madridista.
El Alavés ya hizo la machada en 2016
Pocos se acordarán, pero seguro que los aficionados alaveses recuerdan la histórica victoria en el Camp Nou el 10 de septiembre de 2016, fecha en la que se impusieron ante el Barcelona por 1-2 con goles de Deyverson e Ibai Gómez. Su última victoria hasta la fecha (la anterior fue en el año 2000), y en 2021 sumaron un empate...
Lo curioso de esa victoria en 2016 es que los culés terminaron perdiendo la Liga con tres puntos de diferencia respecto al Real Madrid (93 a 90), y el equipo vasco terminó noveno en una de las mejores temporadas de su historia. Esa misma campaña Alavés y Barça también jugaron la final de Copa del Rey (3-1 para los azulgranas).
El Barça, a restañar las heridas de Stamford Bridge...
El equipo barcelonés llega al encuentro tras el batacazo de este pasado martes ante el Chelsea en Stamford Bridge (3-0), lo que le deja ahora en una posición muy complicada para entrar en el top 8 de la Champions League al haber sumado 'solo' 7 puntos de los 15 posibles (derrotas ante Chelsea y PSG y empate ante Brujas) y las victorias ante Newcastle y Olympiacos.
Eso sí, en Liga aparece haber cogido velocidad de crucero a pesar de caer en el Clásico del 26 de octubre... Desde entonces suma 9 puntos de 9 y hasta 11 goles en las tres victorias ante Elche, Celta y Athletic. Si gana esta tarde dormirá con dos puntos de ventaja respecto al Real Madrid.
Barcelona - Alavés, en directo: alineaciones, última hora y resultado del partido de LaLiga
¡Muy buenas tardes y bienvenidooos a la narración en directo del partido de hoy entre Barça y Alavés de la jornada 14 de LaLiga! Segundo encuentro consecutivo de Liga en el nuevo Camp Nou, y con una importancia notable ya que si los de Flick se imponen al Alavés dormirán como líderes en solitario, al menos hasta que mañana domingo el Real Madrid visite al Girona a las 21h.
¡Vamos con la previa y los onces oficiales cuando vean la luz! ¡ARRANCAAAMOS!
