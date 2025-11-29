Barcelona - Alavés, en directo: ¡los de Flick remontan pero no sentencian! (2-1)

Después del batacazo de Stamford Bridge (3-0), el Barça aspira a dormir este sábado como líder en solitario de la Liga si consigue imponerse al Alavés en el segundo partido en el 'nuevo' Camp Nou.

Los de Flick, que vienen de perder en Londres pero de enlazar tres victorias consecutivas en Liga, anotando 11 goles en tres partidos, y de recortarle cuatro puntos al Real Madrid, quien se impuso en el Clásico pero que se dejó dos empates ante Rayo y Elche como visitante en sus dos últimos encuentros ligueros.

Los de Álava, por su parte, están cumpliendo con las expectativas al haber sumado ya 15 puntos de 39 jugados y estar en estos momentos cuatro por encima del descenso. No obstante, este sábado afrontan uno de los partidos más complicados de la temporada, y además su balance como visitante es de cuatro puntos de 18 habiendo marcado solo dos goles.

Bajas y posibles onces de hoy

En cuanto a las ausencias para hoy, el equipo catalán no cuenta con Araújo (enfermedad), Ter Stegen, Gavi y Fermín, recientemente lesionado. En el Alavés la única ausencia es Garcés.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Denis; Vicente, Aleñá, Toni Martínez; y Lucas Boyé.

¡Sigue el Barça-Alavés en directo!

El Barça-Alavés de la jornada 14 podrás seguirlo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y la última hora en directo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com