Atresplayer day despliega su innovadora propuesta audiovisual en Gran Canaria

Gran Canaria se ha convertido este fin de semana en el escenario del Atresplayer Day, el encuentro que reúne a figuras clave del entretenimiento español para celebrar el excelente momento que vive Atresplayer. La plataforma ha transformado la isla en un punto neurálgico del audiovisual nacional, combinando preestrenos, mesas redondas, presentaciones y grandes anuncios que subrayan su crecimiento: más de 25 millones de usuarios únicos y más de 700.000 suscriptores en 2025.

Un espacio para el talento y la innovación

Desde su inauguración, el Atresplayer Day ha dejado claro que este año no solo celebra un recorrido extraordinario, sino que marca los pasos del futuro. Productores, creadores, actores, directivos y prensa especializada han comenzado a compartir espacio en un ambiente donde se respira innovación y creatividad con el objetivo de reforzar el liderazgo de Atresplayer mediante nuevas narrativas, formatos pioneros y una apuesta decidida por el talento nacional.

Preestreno exclusivo de 'Padre no hay más que uno, la serie'

Uno de los momentos destacados de esta edición ha sido el preestreno exclusivo de 'Padre no hay más que uno, la serie', que llegará a Atresplayer el 25 de enero. La adaptación televisiva de la saga familiar más popular del cine español desembarca con humor, ritmo y un extraordinario elenco infantil.

Que conquistará tanto a los seguidores de las películas como a nuevos espectadores. Este preestreno se celebró en el Auditorio Alfredo Kraus con la Playa de Las Canteras como telón de fondo.

Más de veinte estrenos para 2026

El Atresplayer Day sirve además para anunciar una batería de más de veinte proyectos que verán la luz a partir de 2026. Entre los títulos destacados se encuentran 'Rafaela y su loco mundo', que llegará el 15 de febrero con una comedia delirante; la segunda temporada de 'Entre tierras', que regresará en marzo tras convertirse en una de las ficciones más vistas de 2024; y 'La Nena', la esperada continuación del universo de Carmen Mola que desembarcará en abril con una trama cargada de tensión emocional y nuevos desafíos para su protagonista.

Sorpresas durante la gala: la primera serie vertical

Esta edición del Atresplayer Day también ha servido para sorprender con proyectos muy esperados, como la primera serie vertical, 'Una novia por Navidad', un formato innovador adaptado al consumo móvil. También se presenta 'Nos vamos de madre', el nuevo programa de aventuras con Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén. Entre otros formatos, se confirma la segunda edición de 'Drag Race España. All Stars', liderada por Supremme de Luxe; y 'Renata & Nicole', la continuación del universo 'Eva & Nicole', ambientada en la Marbella de los 80 y cargada de giros y secretos familiares.

Nuevas narrativas y la incorporación del podcast

El espíritu innovador de Atresplayer se refuerza también con su salto a nuevos formatos. Desde el 1 de diciembre, la plataforma incorpora el catálogo de podcasts originales de Onda Cero, ampliando la oferta con true crimes, ficción sonora y documentales. A esto se suma el impulso a narrativas digitales como las series verticales, un terreno en el que Atresplayer comienza a posicionarse como pionera en España.

Premiere de 'Los Protegidos: Un nuevo poder'

El cierre del Atresplayer Day es un auténtico regalo navideño para los fans: la premiere de 'Los Protegidos: Un nuevo poder', disponible en Atresplayer desde el 14 de diciembre. El regreso de la familia Castillo se presenta como un reencuentro muy esperado que combina emoción, nuevos personajes y una amenaza que pondrá a prueba a uno de los grupos más queridos por el público.

