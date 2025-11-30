Encuentran los restos de una influencer metidos en una maleta que estaba en un bosque de Eslovenia

El caso de Stefanie Pieper ha conmocionado a Austria. La maquilladora profesional e influencer de belleza de 31 años fue vista por última vez el pasado 23 de noviembre después de que regresase de una fiesta de Navidad en la ciudad de Graz. Pieper, que ya contaba con un gran reconocimiento en redes sociales, bajó de un taxi con un amigo al llegar a su casa. Así lo ha detallado la Policía Federal de Austria.

Las alarmas sobre su paradero saltaron poco después. Los familiares se dieron cuenta de que la joven no acudió a una sesión de fotos que ya tenía programada y tampoco respondía a llamadas ni mensajes. Esta situación de preocupación se fue incrementando, ya que encontraron a su perro solo en el hogar de la joven y su teléfono móvil estaba apagado. Posteriormente, la familia puso una denuncia por la desaparición de Stefanie y las autoridades locales comenzaron una investigación.

Alguien "extraño" en la escalera del edificio

Cuando comenzaron las investigaciones, el caso fue cobrando notoriedad por el perfil público de la joven. Tal y como adelantó el medio de comunicación austriaco 'Kurier', Pieper informó a una amiga, a través de WhatsApp, de que había llegado a casa y de que iba a sacar a pasear a su perro. En mensajes posteriores, la influencer dijo que sospechaba que había alguien extraño en la escalera de su bloque. Más tarde, ese detalle lo corroboraron varios testigos del edificio.

Ese "extraño" era, precisamente, el exnovio de Stefanie. Según varios vecinos, escucharon una discusión y vieron al exnovio en el lugar de los hechos poco después de que Pieper llegase a su domicilio.

Encuentran el cuerpo de Stefanie en un bosque de Eslovenia metido en una maleta

Pese al avance de las investigaciones, seguía sin haber rastro del cuerpo de Stefanie. El sábado 29 de noviembre la Dirección de la Policía Estatal de Estiria encontró a la influencer muerta en Eslovenia. Tal y como detalló el portavoz de la Policía, Fritz Grundnig, al periódico 'Krone', Stefanie Pieper fue estrangulada y guardaron sus restos en una maleta en un bosque de Eslovenia.

El exnovio de Stefanie fue arrestado en Eslovenia

Tal y como detallan en el comunicado oficial de la Policía, "las investigaciones posteriores llevaron a sospechar que el exnovio de la mujer podría estar relacionado con su desaparición". Desde el cuerpo de Policía de Estiria detallan que "el hombre viajó a Eslovenia varias veces en el coche" de la joven.

Las fuerzas de seguridad de Austria localizaron al exnovio un día después de la desaparición de Pieper gracias al incendio del coche en el estacionamiento de un casino de Eslovenia. Al registrar esa zona, los agentes encontraron al hombre en las inmediaciones y lo detuvieron.

El hermano y el padrastro del exnovio pudieron haber colaborado en la desaparición de la influencer

Posteriormente, la Policía Estatal de Estiria comunicó que dos familiares directos del exnovio también fueron arrestados dentro del territorio austriaco. Tal y como aseguran en el comunicado oficial, los detenidos permanecen bajo custodia policial y han sido sometidos a interrogatorios formales para esclarecer su posible participación en los hechos o en la alteración de la escena del caso.

