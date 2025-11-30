Ayuso, en la manifestación de Madrid: "España está abandonada a manos de una mafia con un proyecto totalitario"

Tras el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha decidido convocar una manifestación este domingo en Madrid, contra la corrupción y con el objetivo de convocar elecciones generales.

Los asistentes a la concentración del PP, que ha comenzado a las 12:00h de esta mañana en el Templo de Debod, bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia', han inundado este lugar del centro de la capital con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas.

En dicha manifestación, una de las intervenciones más destacadas ha sido la de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha ofrecido un discurso de fuerte carga política. Ayuso ha empezado agradeciendo la presencia de ciudadanos "de todos los rincones de España" y de presidentes autonómicos del PP, y ha asegurado que el país vive "su momento más crítico en 47 años de democracia".

"La peor trama de corrupción posible"

La dirigente madrileña ha pedido que "abramos los ojos", porque "España está abandonada a manos de una mafia con un proyecto totalitario", una mafia que según Ayuso, lo único que necesita es "tenernos divididos, enfrentados o despistados" para que no gobierne otro. Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "querer provocar las heridas y fabricar bandos", algo que es imperdonable en España. En su comparecencia, Isabel Díaz Ayuso también ha querido afirmar que el Ejecutivo "se sustenta sobre la peor trama de corrupción posible", vinculado a formaciones como Bildu y denunciando supuestos pactos para controlar instituciones y "mantener mayorías parlamentarias".

"Es imperdonable pretender gobernar a base de tener a España partida en dos. España pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia, cuando no a la cárcel. España está desgobernada por corrupción por la mentira, y por gente sin otro abal, que tener la ambición de llegar al poder, e impedir antidemocráticamente la alternancia", ha subrayado la Presidenta de la Comunidad de Madrid en el Templo de Debod.

Comparaciones con Venezuela

Ayuso ha querido establecer un paralelismo con la situación política que atraviesa Venezuela, y ha advertido contra la normalización de comportamientos que, según ella, erosionan la democracia: "No nos acostumbremos a lo que no es normal, así empiezan todas las dictaduras", ha señalado, haciendo referencia a Pedro Sánchez y a Maduro que, según ha reconocido: "Llegan al poder pese a perder elecciones". La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha terminado su intervención con respecto a Venezuela, enviando un mensaje de apoyo al país sudamericano.

Además, Ayuso ha querido dedicar la parte final de su discurso a los jóvenes, y ha alertado de que se les está obligando a escoger un bando. "Los jóvenes tienen que caminar unidos, sabiendo que pertenecen a la mejor nación de este mundo, voten a quien voten deben caminar juntos. No hay derecho a esa democracia envenenada", ha subrayado.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha terminado su comparecencia en el Templo de Debod este domingo, advirtiendo que aquí solo van a perder unos, y esos son "aquellos que nunca quisieron a España, los que no vinieron a servirla sino a servirse de ella". Ha pedido que nos unamos todos por España, y ha terminado con un: "¡Viva España!" mientras sonaba la canción The Final Countdown de fondo, dando paso a Alberto Núñez Feijóo.

