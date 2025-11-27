Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Un tenista describe lo que supone enfrentarse a Carlos Alcaraz: "No quería jugar, solo quería irme a casa"

Mark Lajal, número 148 de la ATP, se midió al murciano en la primera ronda de Wimbledon 2024 y ha explicado sus sensaciones el día antes y durante el partido.

Carlo Alcaraz golpea una pelota en la pista central de Wimbledon

Carlo Alcaraz golpea una pelota en la pista central de WimbledonReuters

Publicidad

Mark Lajal lleva ya cinco temporadas como tenista profesional, el jugador estonio ocupa actualmente el puesto número 148 de la ATP y apenas ha disputado 14 partidos ATP en su carrera. El jugador de Tallin es un habitual en los torneos Challenger, donde registra su único título (Litter Rock en junio de 2023). Un año después logró clasificarse para la primera ronda del Open de Australia y Wimbledon. En Melbourne perdió ante el francés Grenier (4-6, 2-6 y retirada) y en Londres tuvo el honor de abrir la pista central del All England Club al quedar emparejado con Carlos Alcaraz, el que entonces era el actual campeón de Wimbledon.

El tenista estonio perdió en tres sets corridos (7-6, 7-5 y 6-2) ante un Alcaraz que acabaría conquistando su segundo título en Wimbledon. Ahora, un amo y medio después de aquel duelo, Mark Lajal ha relatado sus sensaciones el día antes de enfrentarse al murciano y lo que sintió en la pista jugando ante el fenómeno de El Palmar.

"Me puse tan nervioso que no podía hablar. Todos se percataron de eso. Juan Sebastian Cabal me dijo que fuera a sentarme en la pista central. Mi entrenador y yo fuimos en bici a Wimbledon, nos sentamos allí solos y eso me tranquilizó", asegura el tenista estonio sobre el día previo a jugar contra Alcaraz en una entrevista a Clay Tennis.

"Es un jugador increíble, muy inteligente"

Mark Lajal admite que apenas recuerda nada del partido frente al murciano y que la lección más valioso que sacó ese día fue la de aprender a "gestionar las emociones".

"Sinceramente, es curioso, porque no recuerdo mucho del partido. Fue como un gran borrón. Recuerdo haber entrado muy bien en la pista, pero durante el partido había tantas emociones que apenas procesé nada. Justo después, pensé: '¿Qué acaba de pasar?' Lo más importante que aprendí fue a gestionar las emociones. Antes del partido, estaba tan abrumado por la emoción que estaba a punto de irme, estaba muy nervioso. No quería jugar; solo irme a casa", confiesa Mark Lajal a Clay Tennis.

Respecto a lo que supuso jugar ante Carlos Alcaraz, el tenista estonio reconoce que "es un jugador increíble, muy inteligente", por lo que es necesario contar con "mucha paciencia" para poder derrotarle.

"Es duro. Aunque era su primer partido, él te hace jugar muchas bolas incómodas. Contra algunos jugadores, una gran derecha es un ganador. Contra él, no. Es un jugador increíble, muy inteligente. Necesitas de mucha paciencia", concluye Mark Lajal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El 'enganchón' de Mbappé tras su póker en Atenas: "Es una falta de respeto a ti y una mala pregunta"

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles a Olympiacos

Publicidad

Deportes

Carlo Alcaraz golpea una pelota en la pista central de Wimbledon

Un tenista describe lo que supone enfrentarse a Carlos Alcaraz: "No quería jugar, solo quería irme a casa"

Merche García, luchadora de MMA y grappling

Merche García, la joven de 17 años que sueña con llegar a la UFC

Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes

Alba Redondo y la dedicatoria de sus goles a su tío fallecido: "Pienso que él me ayuda en cada golpeo"

Muere un joven de 16 años al intentar hacer un mate en la India
India

Duras imágenes: Muere un joven de 16 años al hacer un mate y aplastarle la canasta

La jornada de pesca de Carlos Alcaraz
Tenis

Las vacaciones de Carlos Alcaraz: adiós al platino, jornada de pesca y partido de NBA en Miami

El gol de Josema Giménez al Inter en el minuto 93
Atlético de Madrid

El cabezazo de Giménez al Inter en el 93' que emociona a los atléticos: "Un gol de todos mis seres queridos"

Apoteosis en el Metropolitano. El central uruguayo del Atlético marcó el 2-1 en el descuento ante el Inter de Milán en Champions y aseguró que el apoyo de su entorno es clave.

Raúl Asencio compartió un storie de su abuelo en el Bernabéu
Liga de Campeones

Raúl Asencio jugó ante el Olympiacos horas después de la muerte de su abuelo: "Dame fuerza en cada paso"

El central canario fue titular en el 3-4 del Real Madrid en Atenas pese a recibir la noticia del fallecimiento de su abuelo horas antes.

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles a Olympiacos

El 'enganchón' de Mbappé tras su póker en Atenas: "Es una falta de respeto a ti y una mala pregunta"

Mbappé y Vinícius celebran un gol ante Olympiacos

El Real Madrid gana sufriendo a Olympiacos con un póker de Mbappé (3-4)

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación del ingeniero inglés con Aston Martin

Adrian Newey, nuevo jefe de equipo de Aston Martin en 2026

Publicidad