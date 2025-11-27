Un tenista describe lo que supone enfrentarse a Carlos Alcaraz: "No quería jugar, solo quería irme a casa"

Mark Lajal lleva ya cinco temporadas como tenista profesional, el jugador estonio ocupa actualmente el puesto número 148 de la ATP y apenas ha disputado 14 partidos ATP en su carrera. El jugador de Tallin es un habitual en los torneos Challenger, donde registra su único título (Litter Rock en junio de 2023). Un año después logró clasificarse para la primera ronda del Open de Australia y Wimbledon. En Melbourne perdió ante el francés Grenier (4-6, 2-6 y retirada) y en Londres tuvo el honor de abrir la pista central del All England Club al quedar emparejado con Carlos Alcaraz, el que entonces era el actual campeón de Wimbledon.

El tenista estonio perdió en tres sets corridos (7-6, 7-5 y 6-2) ante un Alcaraz que acabaría conquistando su segundo título en Wimbledon. Ahora, un amo y medio después de aquel duelo, Mark Lajal ha relatado sus sensaciones el día antes de enfrentarse al murciano y lo que sintió en la pista jugando ante el fenómeno de El Palmar.

"Me puse tan nervioso que no podía hablar. Todos se percataron de eso. Juan Sebastian Cabal me dijo que fuera a sentarme en la pista central. Mi entrenador y yo fuimos en bici a Wimbledon, nos sentamos allí solos y eso me tranquilizó", asegura el tenista estonio sobre el día previo a jugar contra Alcaraz en una entrevista a Clay Tennis.

"Es un jugador increíble, muy inteligente"

Mark Lajal admite que apenas recuerda nada del partido frente al murciano y que la lección más valioso que sacó ese día fue la de aprender a "gestionar las emociones".

"Sinceramente, es curioso, porque no recuerdo mucho del partido. Fue como un gran borrón. Recuerdo haber entrado muy bien en la pista, pero durante el partido había tantas emociones que apenas procesé nada. Justo después, pensé: '¿Qué acaba de pasar?' Lo más importante que aprendí fue a gestionar las emociones. Antes del partido, estaba tan abrumado por la emoción que estaba a punto de irme, estaba muy nervioso. No quería jugar; solo irme a casa", confiesa Mark Lajal a Clay Tennis.

Respecto a lo que supuso jugar ante Carlos Alcaraz, el tenista estonio reconoce que "es un jugador increíble, muy inteligente", por lo que es necesario contar con "mucha paciencia" para poder derrotarle.

"Es duro. Aunque era su primer partido, él te hace jugar muchas bolas incómodas. Contra algunos jugadores, una gran derecha es un ganador. Contra él, no. Es un jugador increíble, muy inteligente. Necesitas de mucha paciencia", concluye Mark Lajal.