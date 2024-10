Carlos Alcaraz se despide de Shanghái ante un gran Tomas Machac

El mismo día que Rafa Nadal dejaba huérfano al tenis anunciado su retirada definitiva, Carlos Alcaraz se despedía del Masters 1.000 de Shanghái tras perder en dos sets (6-7 y 5-7) ante un gran Tomas Machac en los cuartos de final. El jugador checo supo neutralizar a un tenista que llegaba lanzado -doce triunfos consecutivos- a la cita y que se estrelló contra todo pronóstico. La mayoría daba por hecha una nueva entrega de esa rivalidad ante Jannik Sinner en las semifinales, pero Machac tenía otros planes.

La versión que ofreció Alcaraz ante el actual 33 de la ATP estuvo lejos de la ofrecida en las dos últimas semanas y, en especial, de la vista en el China Open, donde el murciano deslumbró con su mejor tenis desde su exitosa conquista de Roland Garros y Wimbledon. Machac jugó un auténtico partidazo y encontró la fórmula para derrotar a un tenista en estado de gracia y que se despide justo antes de lo que parecía una semifinal cantada ante el número 1 del mundo.

Machac apaga las luces a Carlitos

Alcaraz se vio sorprendido por un incisivo Machac desde el inicio. El murciano, sin el brillo de otros días y con un saque irregular, se tuvo que emplear a fondo para llevar el primer set al tie-break, donde el jugador checo decantó el desempate con una bola inverosímil que provocó una gran ovación en la central de Qizhong. El checo se mostró casi infalible en la red, ganando 19 de sus 20 subidas de pista.

La segunda manga no iba a ser más fácil para Alcaraz: Machac logró por fin romperle el saque en el tercer juego, y al murciano se le vio agobiado por momentos. Pero en el sexto juego, Alcaraz se la devolvió a su rival, no sin sufrir: hasta cuatro bolas de rotura desperdició antes de llevarse por fin el gato al agua y volver a meterse en el partido. En el undécimo juego, varios fallos condenaron a Alcaraz, permitiendo que Machac se llevara otro 'break' y poniéndole en bandeja la victoria al checo, que no desaprovechó su turno de saque, cerrando el triunfo en una hora y 55 minutos.

Machac se medirá ahora a Jannik Sinner en semifinales. El italiano y número 1 del mundo no falló en su duelo ante Medvedev (6-1 y 6-4).

