Airbus detecta que la radiación solar estaría detrás del fallo en los A320neo que ha provocado cientos de cancelaciones y retrasos

El fabricante europeo Airbus explicó este viernes que el análisis de un incidente reciente reveló que una intensa radiación solar podría haber corrompido datos esenciales para los controles de vuelo. Airbus ha detectado un número "significativo" de aviones potencialmente afectados y ha enviado una alerta oficial a las aerolíneas para que apliquen de inmediato las actualizaciones de software y hardware disponibles.

La compañía reconoce que estas actuaciones provocarán "trastornos operativos" y ha pedido disculpas a los pasajeros, insistiendo en que la seguridad sigue siendo "la prioridad absoluta".

Compañías como American Airlines, Delta, JetBlue o United han advertido de retrasos y cancelaciones tras el aviso emitido por Airbus sobre el fallo detectado en aviones A320neo en servicio. American Airlines ha estimado que serían unos 340 los aparatos afectados y prevé "algunos retrasos operativos", aunque confía en completar las actualizaciones a lo largo del día de hoy.

Delta, por su parte, asegura que seguirá las directrices de seguridad dictadas por Airbus y que espera un impacto "limitado". Todo ello en plena festividad de Acción de Gracias, uno de los periodos de mayor tráfico aéreo en Estados Unidos.

En Europa, Wizz Air ha avisado de posibles interrupciones y EasyJet trabaja con las autoridades y el fabricante para implementar las medidas necesarias, informando directamente a los pasajeros sobre cualquier cambio. El aeropuerto londinense de Gatwick ha comunicado que unos 80 vuelos se han visto afectados, mientras Heathrow asegura que sus operaciones no han sufrido alteraciones.

La AESA autoriza vuelos sin pasajeros hasta que se hagan las reparaciones

La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha dictaminado que, a partir de este sábado 29 de noviembre, los aviones afectados solo podrán operar vuelos sin pasajeros para ser trasladados a los centros de mantenimiento, y retomarán su actividad habitual una vez actualizados.

Tim Johnson, de la Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido, ha recordado que no todas las aerolíneas utilizan estos modelos, por lo que el impacto será desigual según la flota de cada compañía.

Cancelaciones por todo el mundo

En el otro extremo del mundo, Air New Zealand ha confirmado que el fallo de software afectará a parte de su operativa y que actualizará sus A320neo antes de realizar nuevos vuelos con pasajeros.

En Japón, All Nippon Airways (ANA) ha cancelado más de 60 vuelos por la misma razón, una medida que, según la agencia Kyodo, ha perjudicado a unos 9.500 pasajeros. Cada revisión lleva aproximadamente cuatro horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.