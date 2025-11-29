Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran muertas a dos adolescentes en un parque de Jaén

Por el momento, la Policía sigue investigando las circunstancias de la muerte.

Imagen del parque de la Concordia, Jaén EUROPA PRESS

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía Nacional ha confirmado la muerte de dos chicas de 15 y 16 años la pasada madrugada. Tal y como han detallado fuentes cercanas al caso, las adolescentes fueron encontradas en el parque de la Concordia, en Jaén, y todo apunta a muerte por suicidio.

Las fuentes de la investigación han señalado que, en una primera inspección ocular, no se aprecian signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta parece ser que se descartaría la participación de terceras personas.

La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. Por el momento, la Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de las dos menores.

La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario de este caso que ha conmocionado a la capital jienense.

Julio Millán, alcalde de Jaén, ha lamentado el trágico suceso y ha expresado sus condolencias en nombre de la corporación municipal a las familias de las dos adolescentes. Además, ha solicitado que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas y, "especialmente, para no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos".

Tal y como ha detallado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, la Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte de las dos menores y ha confirmado que la primera inspección ocular no indica signos de violencia externa.

Asimismo, Manuel Fernández ha pedido que se mantenga el máximo respeto para las menores fallecidas y a sus familias, a quienes ha querido "trasladar nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros".

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial. A su vez, el próximo lunes tendrá lugar un minuto de silencio a las 12:00 horas en la puerta del Consistorio.

Tal y como ha informado a través de un comunicado el Ayuntamiento, serán tres días de luto que comenzarán desde la noche de este sábado y hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

