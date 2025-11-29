Qué necesita Lando Norris en la carrera del GP de Catar para ser campeón de Fórmula 1

No puede haber una salida más emocionante que la viviremos este domingo en Losail (GP de Catar), donde Piastri (1º), Norris (2º) y Verstappen (3º), los tres grandes aspirantes al título, partirán en las tres primeras posiciones en busca de cumplir sus respectivos objetivos: Oscar y Max buscarán recortar la máxima distancia posible a un Lando que tiene que sacar la calculadora y no arriesgar en exceso.

Piastri se llevó la sprint del sábado por delante de Russell (2º), Norris (3º) y Verstappen (4º), lo que le sirvió al australiano para recortar dos puntos a su compañero y tres al neerlandés, que por números es el que más complicado lo tiene. No obstante, todo apunta a que este domingo el Mundial podría quedar visto para sentencia o prácticamente finiquitado si Norris termina en el podio, aunque en la Fórmula 1 todo, absolutamente todo puede pasar cuando un campeonato está en juego.

Así está la lucha por el título

Tras la penúltima clasificación de la temporada y a falta de la carrera de este domingo en Losail y la de Abu Dabi del próximo fin de semana, la lucha por el título mundial de Fórmula 1 de 2025 está así:

1º Lando Norris: 396 puntos

2º Oscar Piastri: 374 puntos (-22)

3º Max Verstappen: 371 puntos (-25)

¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón del mundo?

El británico de 26 años puede ser campeón del mundo de F1 por primera vez en su carrera si gana la carrera (hagan lo que hagan sus rivales), o si abandona Catar sacando a ambos pilotos 25 puntos.

Por ejemplo, si Verstappen termina por detrás de Norris ya no tendrá ninguna opción matemática, y Piastri las perdería en el caso de ser tercero y su compañero segundo (-25 puntos pero tiene más segundos puestos Lando). Lando necesita sacar tres puntos o más a Piastri y simplemente que Verstappen no termine por delante para asegurarse su primer título de campeón. Hay que tener en cuenta el sistema de puntuación en la Fórmula 1: 25 puntos al primer clasificado, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 al décimo.

Alonso y Sainz, brillantes

Por otra parte, la actuación de los dos pilotos españoles este fin de semana está siendo simplemente sublime. El asturiano partió cuarto en la sprint y terminó séptimo haciéndose con dos puntos de oro, mientras que su compatriota madrileño finalizó séptimo. Ambos volvieron a sacar el máximo partido de sus bólidos en la clasificación -muy importante en un circuito como Losail- y consiguieron entrar en Q3 para salir este domingo desde la séptima (Sainz) y octava (Fernando) posición en busca de los puntos. Veremos si además pueden subir puestos en el caso de que los nervios entre los aspirantes al título puedan provocar un accidente o cualquier tipo de toque en una salida que promete ser de infarto.

Ojo también a ese 'duelo' que protagonizan los dos españoles en el Mundial de Pilotos: Sainz es 11º con 49 puntos y Alonso 12º con 42. Muy cerca del ovetense está Bearman con 41.

