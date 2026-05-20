Carlos Alcaraz, ante su baja más prolongada fuera del circuito

La última vez que Carlos Alcaraz saltó a una pista fue el pasado 14 de abril, en su debut en el Conde de Godó ante el finés Otto Virtanen. Ese día, pese a ganar el partido, el murciano se lesionó de gravedad su muñeca derecha y tuvo que frenar en seco en el momento más importante de la temporada. Una tenosinovitis en esa parte del cuerpo que es clave para cualquier tenista ha sumido al ganador de siete grand slam en el periodo más prolongado de inactividad de su aún corta carrera.

Y es que a sus 23 años recién cumplidos, Carlos Alcaraz nunca había estado tanto tiempo fuera de las pistas y, mucho menos, se había perdido torneos capitales y en los que defendía una buena cantidad de puntos. El de El Palmar solo había dejado de jugar un grand slam hasta la fecha, el Abierto de Australia de 2023, por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. El pupilo de Samu López había disputado 19 de 20 majors, alzando el título en siete (Open de Australia 2026, Roland Garros 2024 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024 y US Open 2022 y 2025).

Carlos Alcaraz confirmaba este martes que aún no está listo para reaparecer y que no jugará ni en Queen's, donde es el vigente campeón, ni en Wimbledon, donde el año pasado fue finalista.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", informaba Carlos Alcaraz este martes.

La lesión en su muñeca derecha le ha hecho retirarse del Godó y renunciar a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon. En las últimas cuatro citas, Alcaraz el año pasado ganó tres y fue finalista en el All England Club: venció a Sinner en la capital italiana (7-6 (5) y 6-1) y francesa (4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (2); a Jiri Lehecka en Queen's (7-5, 6-7 (5) y 6-2); y cedió ante Sinner en la final de Wimbledon (6-4, 4-6, 4-6 y 4-6).

La gira de cemento en USA, posible escenario de la vuelta de Alcaraz

Con el calendario en la mano, lo más factible es pensar que el campeón de siete grand slam podría reaparecer en el mes de agosto en los Masters 1.000 de Montreal (2 al 13 de agosto) y Cincinnati (13 al 23 de agosto), las dos citas preparatorias para el US Open (31 de agosto al 13 de septiembre).

Lo que es seguro es que Alcaraz se perderá cinco torneos (Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon) y estará sin jugar casi cuatro meses. El año pasado sufrió una lesión en el aductor derecho y molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda que le impidieron estar en Madrid, pero Alcaraz regresó para ser campeón en Roma, Roland Garros y Queen's, además de jugar la final de Wimbledon ante Sinner. Y en 2023, el tenista murciano no estuvo en el Open de Australia por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

Su baja en esta parte de la temporada le supondrá a Carlos Alcaraz una perdida notable de puntos en el ranking (2.000 de Roland Garros, 500 de Queen's y 1.300 de Wimbledon). El tenista murciano podría perder el segundo puesto del ranking ATP y la gran duda es si estará en condiciones para regresar en la gira de cemento, donde el año pasado conquistó los títulos en Cincinnati y el US Open. Tras la disputa del último grand slam del año en Nueva York, llegará la gira asiática de pista rápida, el Masters de París y las Nitto ATP Finals en Turín.