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El barrio se vuelca con Enrique: mil euros en una hora para llevar a Leipzig a un rayista de 72 años que fue estafado

Enrique y su hijo fueron estafados al contratar el desplazamiento a Leipzig, pero el rayismo se movilizó y finalmente viajarán en un vuelo chárter para presenciar la histórica final.

Imagen del crowfunding junto al fondo del estadio de Vallecas

Imagen del crowfunding junto al fondo del estadio de VallecasAntena 3 Deportes

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Juan Muñoz
Publicado:

Es una cita histórica para todo rayista. Los suyos van a disputar una final europea por primera vez ante el Crystal Palace el próximo 27 de mayo en Leipzig, Alemania, y nadie se lo quiere perder.

Trenes, coches, aviones... cualquier medio de transporte es válido para los seguidores de la Franja, que se desplazan en masa hacia tierras germanas con la ilusión de hacer historia.

Entre ellos él, Enrique, el protagonista de esta historia. Tiene 72 años y contrató, junto a su hijo, un viaje en autocar hasta Leipzig para vivir la gran final. Pero algo no iba bien.

Sus sospechas sobre una posible estafa crecieron cuando lo puso en común con un multitudinario grupo de WhatsApp llamado 'La Franja en Leipzig', y se confirmaron cuando, al ponerse en contacto con la empresa de autocares, nadie sabía nada.

La solidaridad de un barrio

Enrique y su hijo habían sido estafados, pero lograron recuperar los 500€ que habían pagado. Sin embargo, ahora no tenían medio de transporte para desplazarse hasta Leipzig... y fue entonces cuando apareció la solidaridad de un barrio.

Un 'vecino' de abono de Enrique (se sientan cerca en Vallecas) se enteró de lo que había ocurrido y lo comentó con más abonados. Había que buscar una solución para que Enrique y su hijo cumplieran su sueño, y otro rayista la encontró.

Más de mil euros en menos de una hora

Lograron convertir la iniciativa en realidad y se creó un crowfunding para ayudar a Enrique con su viaje a Alemania, sin saber todavía lo efectiva que sería la idea. "Pensé si somos mil personas, con un euro que pongamos cada uno ayudaremos a Enrique, un rayista de toda la vida. En menos de una hora habíamos conseguido más de mil euros", cuenta Manu a Antena 3 Deportes.

Finalmente, Enrique podrá estar en el Red Bull Arena el próximo miércoles gracias al vuelo chárter organizado por la peña 'los petas'. Y es que el Rayo es esto, la solidaridad con el vecino, la unión del pueblo, la rebeldía ante las injusticias y, sobre todo, la lucha. La lucha por un sueño que puede cumplirse la próxima semana.

No sabemos si el Rayo terminará levantando el título, lo que sí es seguro es que Enrique estará allí, viendo a su equipo disputar la primera final europea de su historia.

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