Sesión de control, en directo: Feijóo señala a Sánchez: "Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir"

Pedro Sánchez vuelve este miércoles al Congreso para someterse a la primera sesión de control al Gobierno después de la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas y en plena polémica por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.

Sánchez, tranquilo,

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