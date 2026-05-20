CONGRESO
Sesión de control, en directo: Feijóo señala a Sánchez: "Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir"
Sigue en directo la primera sesión parlamentaria de control después de que se conocieran los resultados de las elecciones andaluzas y la imputación de Zapatero.
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Pedro Sánchez vuelve este miércoles al Congreso para someterse a la primera sesión de control al Gobierno después de la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas y en plena polémica por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.
Sánchez, tranquilo,
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